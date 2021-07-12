Meclis'ten ekonomi torbalı final

EKONOMİ TORBASI BUGÜN KOMİSYONDA

AK Parti’nin Meclis’e geçen cuma günü sunduğu torba teklif bugün önce, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Ardından da Genel Kurul’da ele alınacak teklifte, çek yasası ile ilgili piyasaların beklediği düzenleme de yer alıyor. Bu değişiklikle, karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazının durdurulmasına ilişkin önceki hükümde yer alan 24 Mart 2020 tarihi, 30 Nisan 2021 olarak değiştirilerek düzenlemeden yararlanacakların kapsamı genişletilirken, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022’ye kadar uzatılıyor.

Merkez Bankası Meclisi üyeliği ile birleşen görevler arasına devlet üniversitelerindeki öğretim üyeliği de ekleniyor.

Yine teklifle, terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanması 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl uzatılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihini 1 Ocak 2022’ye erteleyen teklifle, FETÖ ile mücadele ilişkin getirilen kamudan ihraçlar ile bazı suçlarda ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin uygulamaların süreleri de 3 yıl uzatılıyor.

LÜKS KAMPÇILIK TURİZMİ

Turizm teşvik yasasında değişiklik içeren teklifle de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla “turizm hizmetleri yönetim birlikleri” kurulacak. Teklifle, lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısının oluşturulup kontrollü gelişiminin sağlanması da hedefleniyor. m ANKARA

‘FETÖ TEHDİDİ GEÇMİŞ DEĞİL’

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis gündemini gazetecilere değerlendirirken şöyle dedi: “AK Parti olarak her zaman haktan, hukuktan ve adaletten taraf olduk. Toplumda büyük tahribatlar oluşturan, hain darbe girişiminde büyük bedeller ödememize neden olan FETÖ’yle mücadelede dahi adaletten ayrılmadık. Perşembe günü 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 5. yılı. Bizler de isterdik ki bu teklifte zaruri olarak hayata geçen bu hükümler olmasın. Ancak karşımızda neredeyse 50 yıllık sinsi ve kripto bir örgüt var. Bu örgütle mücadelenin nihayete erdirilmesi, tüm tehditlerin ortadan kaldırılması, yeniden yapılanmalarına izin verilmemesi için bu adımlar gerekli. Tehdit henüz geçmiş değil.”

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