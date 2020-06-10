Meclis'te yumruklu kavga

Normalde 45 dakika sürecek oylama yaklaşık 3,5 saat sürdü. Oylamanın ardından yeni bekçi yasa teklifinin görüşmeleri sırasında ise yumruklu kavga çıktı. AK Parti’nin, CHP’nin önergeler üzerinde konuşmalarını engelleme girişimine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de Özel’e sert tepki verdi. Ara verilmesine rağmen MHP’liler ile Özel arasında söz düellosuyla başlayan tartışma diğer milletvekillerinin de katıldığı kavgaya dönüştü. MHP milletvekili Olcay Kılavuz, Özel’e ve CHP milletvekili Ulaş Karasu’ya yumruk attı. Milletvekilleri arasında karşılıklı itişip kakışmalar, yumruklaşmalar devam etti. Uzun süren kavga güçlükle yatıştırıldı.