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Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Meclis'te yumruklu kavga

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Meclis'te yumruklu kavga
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TBMM Genel Kurulu, dün akşam karıştı. Sayıştay Başkanlığı’nda boş bulunan 5 üyelik için yapılan oylamada CHP, Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki olarak kabinlerde yavaşlatma eylemi yaptı.

Normalde 45 dakika sürecek oylama yaklaşık 3,5 saat sürdü. Oylamanın ardından yeni bekçi yasa teklifinin görüşmeleri sırasında ise yumruklu kavga çıktı. AK Parti’nin, CHP’nin önergeler üzerinde konuşmalarını engelleme girişimine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de Özel’e sert tepki verdi. Ara verilmesine rağmen MHP’liler ile Özel arasında söz düellosuyla başlayan tartışma diğer milletvekillerinin de katıldığı kavgaya dönüştü. MHP milletvekili Olcay Kılavuz, Özel’e ve CHP milletvekili Ulaş Karasu’ya yumruk attı. Milletvekilleri arasında karşılıklı itişip kakışmalar, yumruklaşmalar devam etti. Uzun süren kavga güçlükle yatıştırıldı.

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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