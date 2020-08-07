Meclis’te yeni dönem planı hazır

TBMM’nin ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminin en önemli çalışması olarak lanse edilen içtüzük değişikliğine ilişkin taslağın, cumhur ittifakının ortağı MHP’ye gönderildiği öğrenildi. Taslakta, TBMM ihtisas komisyonlarının güçlendirilmesi ve resen yasa teklifi verebilmelerinin önü açılırken, genel kurul konuşmalarına sınırlama getirilmesi planlanıyor.

İNCELEME BAŞLADI

Hazırlanan taslak, AK Parti ve MHP’de incelendikten ve yeni önerilerle geliştirildikten sonra, ekim ayında TBMM gündemine getirilecek. Çalışma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir dizi önerilerde bulunmasından sonra hızlandırılmıştı. Taslak metnin hem Cumhurbaşkanlığı’na hem de MHP’ye gönderildiği öğrenildi.

KOMİSYONLAR ÖNCELİKLİ

Taslakta, ihtisas komisyonlarının yetkileri arttırılacak. Komisyonların resen yasa teklifi verme yetkisi olacak. Tekliflerin komisyonlarda görüşülme süreçleri arttırılacak, Genel Kurul’da görüşülme süreleri kısaltılacak. Genel Kurul’daki görüşme takvimleri de yeni sisteme göre düzenlenecek. Partilerin söz almasından, önergelere kadar bir dizi değişiklik düşünülüyor.

ETİK KOMİSYONU

Çalışmanın bir başka başlığını ise Siyasi Etik Komisyonu kurulması oluşturuyor. Bu düzenlemenin, milletvekili yasasının içinde “milletvekillerinin yapamayacağı işler” başlığında düzenlenmesinin yeterli olacağını söyleyenler ile ayrı bir Siyasi Etik Komisyonu kurularak, cezayı da içeren yeni hükümler konulmasını önerenler bulunuyor. TBMM’nin 1 Ekim’de açılması ile birlikte, AK Parti ve MHP kurmaylarının taslak üzerinde ortak çalışma yapması bekleniyor.