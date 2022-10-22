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Meclis’te ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’ oturumu

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#Meclis#Uçurtmayı Vurmasınlar#Enis Yavuz Yıldırım
Meclis’te ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’ oturumu
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:00

Türkiye’nin toplumsal belleğinde yer tutan “Uçurtmayı Vurmasınlar” filmiyle özdeşleşen, mahkûm annelerin yanında cezaevinde kalan çocukların durumu, TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’nda özel olarak değerlendirildi.

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6 yaşına kadar çocuklarını yanlarında tutabilen anne mahkûmların “3 yaş daha yükseltme” istemini Meclis ve Adalet Bakanlığı uygun bulmadı. Uzmanlar ve milletvekilleri, annelere rağmen, cinsel kimlik oluşumu ve psikolojileri açısından çocukların daha fazla özgürlükten uzak kalmasına sıcak bakmadı.

AVRUPA’DA O-2 YAŞ

Cezaevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, yurtdışında bu konuya özel inceleme yaptıklarını, gelişmiş ülkelerde anne yanında kalan çocuklarda en yüksek yaşın 2 olduğunu vurguladı. Alt Komisyon Başkanı İbrahim Yurdunuseven de “Hem sosyolojik hem psikolojik sonuçları var. Onlara da bakmak lazım, yani kolay değil. Biz insani düşünüyoruz ama çocuk psikolojisi önemli. Belki görüş saatlerini arttırarak çözebiliriz. Yani, ‘Normal 1.5 saat ama çocuklu ailelere 3 saat’ gibi” dedi.

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CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi
ise AK Partili üyelere “Düzenli kalma değil de tatillerde, hafta sonları daha rahat girip çıkabilme, görüş hakkı sağlanabilir” önerisini getirdi. Cezaevleri yönetmeliğine göre 0-6 yaş arası çocuklar cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalabiliyor. Ancak komisyonun Marmara Cezaevi’nde yüz yüze görüştüğü anne mahkûmlar, bu yaşın 9’a çıkarılmasını dilekçelerle talep etti.

Meclis’te ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’ oturumu

BARIŞ’IN ÖZGÜRLÜK HAYALİ

Yönetmenliğini Tunç Başaran’ın yaptığı 1989 yapımı Uçurtmayı Vurmasınlar’da, annesiyle birlikte cezaevinde kalan 5 yaşındaki Barış’ın gözüyle kadınlar hapishanesi anlatılıyor. Çekimleri Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi’nde gerçekleşen film, çok sayıda ödülün yanı sıra 62. Oscar Ödülleri’nde Türkiye’nin yabancı dilde en iyi film dalında Akademi Ödülü aday adayı olarak seçilmişti.

 

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#Meclis#Uçurtmayı Vurmasınlar#Enis Yavuz Yıldırım

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