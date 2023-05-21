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Meclis’te ilk kayıt MHP’li vekilden

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#Meclis#MHP#Milletvekili
Meclis’te ilk kayıt MHP’li vekilden
Mert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 07:00

Milletvekili genel seçimlerinin ardından TBMM’de 28’inci dönemde görev yapacak milletvekillerinden ilk kayıt yaptıran isim MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy oldu.

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Bir önceki dönemde de Adana milletvekili olarak görev yapan Ersoy, eşi Emin Ersoy ile birlikte Meclis’e giderek mazbatasını teslim etti. TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman tarafından karşılanan Ersoy’a karanfil ve çikolata ikram edildi. Ersoy, mazbata tesliminin ardından evrak işlemlerini bitirerek, parmak izini okuttu. Ersoy’a milletvekili rozetini de eşi Emin Ersoy taktı ve sarılarak tebrik etti. Kayıt için Meclis’e gelen ilk milletvekili olduğunu bilmediğini ifade eden Ersoy, “Geliyorlardır diye düşündüm. Erken gelmişim, güzel oldu. İnşallah Genel Kurul’da da kadınların o hoşgörüsü, nezaketi, zarifliği yansır diye düşünüyorum. Nüfusumuzun yüzde 50’den fazlası kadın. Onları temsil etmek her bir vekil arkadaşım için güzel bir olanak olacak” diye konuştu.

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#Meclis#MHP#Milletvekili

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