Meclis’te ilk kayıt MHP’li vekilden

Haberin Devamı

Bir önceki dönemde de Adana milletvekili olarak görev yapan Ersoy, eşi Emin Ersoy ile birlikte Meclis’e giderek mazbatasını teslim etti. TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman tarafından karşılanan Ersoy’a karanfil ve çikolata ikram edildi. Ersoy, mazbata tesliminin ardından evrak işlemlerini bitirerek, parmak izini okuttu. Ersoy’a milletvekili rozetini de eşi Emin Ersoy taktı ve sarılarak tebrik etti. Kayıt için Meclis’e gelen ilk milletvekili olduğunu bilmediğini ifade eden Ersoy, “Geliyorlardır diye düşündüm. Erken gelmişim, güzel oldu. İnşallah Genel Kurul’da da kadınların o hoşgörüsü, nezaketi, zarifliği yansır diye düşünüyorum. Nüfusumuzun yüzde 50’den fazlası kadın. Onları temsil etmek her bir vekil arkadaşım için güzel bir olanak olacak” diye konuştu.



