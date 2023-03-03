Meclis’te deprem komisyonu

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AK Parti milletvekillerince hazırlanan önerge dün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Önergede şunlar kaydedildi:



SINIRLAR DEĞİŞTİ



“İlk depremin 3.5, ikinci depremin 6.5 metre civarında maksimum yanal atılım yaparak yüzey kırığının yolları, yapıları ötelediği, arazi sınırlarında büyük değişiklikler yaptığı görülmüştür. Karada meydana gelen dünyanın en büyük depremleri arasına giren asrın felaketi sonrasında ülkemizde imar, mahalli idareler, afet, koordinasyon, kentsel dönüşüm ve tüm denetim mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesi elzem hale gelmiştir.”



