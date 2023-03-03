Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Meclis’te deprem komisyonu

Güncelleme Tarihi:

#Meclis#Deprem#Komisyon
Meclis’te deprem komisyonu
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük depremlerin sonuçlarının araştırılması, dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm önlemleri için Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

Haberin Devamı

AK Parti milletvekillerince hazırlanan önerge dün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Önergede şunlar kaydedildi:

SINIRLAR DEĞİŞTİ

“İlk depremin 3.5, ikinci depremin 6.5 metre civarında maksimum yanal atılım yaparak yüzey kırığının yolları, yapıları ötelediği, arazi sınırlarında büyük değişiklikler yaptığı görülmüştür. Karada meydana gelen dünyanın en büyük depremleri arasına giren asrın felaketi sonrasında ülkemizde imar, mahalli idareler, afet, koordinasyon, kentsel dönüşüm ve tüm denetim mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesi elzem hale gelmiştir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meclis#Deprem#Komisyon

BAKMADAN GEÇME!

Hatayda 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı İşte binanın yapım süreci

Hatay'da 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı! İşte binanın yapım süreci

#Hatay
Washington Posttan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

Washington Post'tan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

#Deprem
Gizemli hastalık Şeyin sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor CIA Direktöründen resmî açıklama

Gizemli hastalık 'Şey'in sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor! CIA Direktörü'nden resmî açıklama

#Havana Sendromu