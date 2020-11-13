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Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Meclis’te COVID temizliği

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Meclis’te COVID temizliği
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TBMM’de yasa görüşmelerinin gecenin geç saatlerine kadar sürmesi ve bir milletvekilinin daha COVID-19’a yakalanması üzerine Genel Kurul Salonu dezenfekte edildi.

Çalışmalar sırasında verilen arada Genel Kurul Salonu’nun kapıları açılıp havalandırılırken, Meclis Başkanlık Divanı’nın olduğu bölüm, konuşma kürsüsü ve komisyon sıraları özel cihazlarla dezenfekte edildi. Konuşma kürsüsü her konuşma öncesi ve sonrasında da salonda görev yapan kavaslar tarafından dezenfekte ediliyor.

Meclis’te COVID temizliği

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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