Meclis’te COVID temizliği

Çalışmalar sırasında verilen arada Genel Kurul Salonu’nun kapıları açılıp havalandırılırken, Meclis Başkanlık Divanı’nın olduğu bölüm, konuşma kürsüsü ve komisyon sıraları özel cihazlarla dezenfekte edildi. Konuşma kürsüsü her konuşma öncesi ve sonrasında da salonda görev yapan kavaslar tarafından dezenfekte ediliyor.