Meclis’te 15 Temmuz mesajları: O gece darbeye darbe vuruldu

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Parti yetkililerinin görüşleri şöyle:

DEMOKRASİ MEŞALESİ

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül: 15 Temmuz milletimizin demokrasi meşalesidir. Sonsuza kadar büyük bir gururla Türkiye’nin istiklali ve istikbali adına o gece milletimizin yazdığı büyük destanın şanlı tarihidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ve milletin iradesinden başka hiçbir gücün egemen olamayacağanı bütün dünyaya göstermiş şanlı bir gecedir. Türkiye’nin işgal edilemeyeceğini, Türkiye’nin kıyamete kadar bağımsız ve hür bir şekilde yaşayacağını güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. O gün, özellikle demokrasi tarihi darbelerle kesilmiş ülkemizde darbeye darbe vurulması açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. Darbe ilk defa yargılanmıştır, önce milletimiz yargılamıştır. Ülkemizin her yerinde milletimiz geleceğine sahip çıkmıştır, demokrasi nöbeti tutmuştur. Ülkemiz açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır.

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HESAPLAŞMAK GEREKİR

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: Bir darbeler tarihini içinde barındıran Türkiye Cumhuriyeti’nde çok sayıda milletvekili arkadaşımız hapishanelerden buraya gelmiştir. 15 Temmuz’u hepimiz hatırlıyoruz. Çok sayıda yurttaşımız, çok sayıda asker arkadaşımız darbeyi önlemek için şehit oldular. Onları eğer saygıyla anıyor isek onların bıraktığı anıları kanatmayacak bir tutum almamız gerekiyor. 15 Temmuz’la gerçek anlamda hesaplaşmak gerekmektedir. Ulusumuzun bir kez daha böyle bir darbe girişimiyle karşılaşmamasını diliyorum. Ama bunun için hem geçmişe yönelik hem geleceğe yönelik önlemleri kararlılıkla almamız gerektiğini ifade ediyorum.

HER ŞEY MİLLETE GÖRE

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: İYİ Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti çatısı altında meşru siyaset mekanizmaları ve demokrasiden başka hiçbir tanzim edici yöntem ve metodu tanımadığımızı ve tanımayacağımızı bir kez daha dile getiriyorum. Siyaset anlayışımızı “her şey millet için ve millete göre” şiarıyla tahkim eyledik. Genel Başkanımız Sayın Akşener’in ifadesiyle, o gece millet, devleti sokaktan toplamıştır. Ama Fetullahçı terör örgütünün siyasi ayağı 15 Temmuz darbe girişiminden yedi yıl sonra hâlâ ortaya çıkarılamamış,hiçbir adım atılmamıştır.

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Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç:Bizler bütün darbelere karşı tutarlı bir demokratik tutum almak zorundayız ve öyle de yaptık.

DEVA PARTİSİ SÖZCÜSÜ İDRİS ŞAHİN:

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde demokrasinin anamızın ak sütü kadar helalimiz olduğunu hatırlatarak, “Darbe mi? Bir daha asla!” sloganı ile tüm darbecileri lanetliyoruz.”