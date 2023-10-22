Meclis’in kitap karnesi... Vekiller ne okuyor

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HACETTEPE Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisan öğrencisi Sercan Tırnavalı, “Kütüphanelerde veriye dayalı karar verme: TBMM Kütüphanesi koleksiyonunun kullanım analizi” adıyla bir tez çalışması hazırladı. Tırnavalı tezinde, yaklaşık 400 bin eserden oluşan koleksiyonuna her yıl 5 binden fazla eser dahil eden TBMM Kütüphanesi’nin kullanım alışkanlıklarını mercek altına aldı.

EN POPÜLER KONU TARİH

2007-2022 yılları arasındaki kitap kullanımlarını analiz eden Tırnavalı, milletvekillerinin de kitap okuma davranışlarını özetle şöyle ortaya koydu: Milletvekillerinin 59 bin 352 (yüzde 36) katılım ile kütüphaneyi en çok kullanan kitle olduğu görüldü. En çok ‘tarih’ konulu eserleri kullandı ve sırasıyla ‘sosyal bilimler’ ile ‘edebiyat’ türündeki yayınları tercih ettiler. Ayrıca kütüphanede, ‘tarih’ konulu kitapların tüm kullanımının yüzde 45’inin milletvekillerine ait olduğu görüldü. Benzer biçimde ‘sosyal bilimler’ türündeki tüm taleplerin yüzde 43’ü de milletvekilleri tarafından yapıldı. 2008-2022 yılları arasında sırasıyla milletvekillerinin 15 bin 695’i tarih, 9 bin 346’sı sosyal bilimler, 9 bin 253’ü edebiyat ve 8 bin 565’i de politik bilim tarzındaki kitapları tercih etti.

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İŞTE EN ÇOK OKUNANLAR

- Milletvekillerine ait göstergelerde en çok okunan yazarın (158 kez) Şevket Süreyya Aydemir olduğu ortaya çıktı. Aydemir’i ise sırasıyla şu isimler izledi: Mustafa Kemal Atatürk (145), Yaşar Kemal (145), İlber Ortaylı (139), Georges Contenau (131), Falih Rıfkı Atay (127), Kemal Tahir (124), Alparslan Türkeş (123), Kemal Karpat (122), Agatha Christie (122), Stefan Zweig (120), Ergun Özbudun (120), George Orwell (119), Tarık Tunaya (114), Ayşe Kulin (114), Kemal Gözler (112), Necip Fazıl Kısakürek (110), Ahmet Hamdi Tanpınar (107), Dostoyevski (107), Amin Maalouf (98), Halil İnancık (98), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (96), Şeref Gözübüyük (93), Ahmet Ümit (91), Sabahattin Ali (90), Reşat Nuri Güntekin (88), İskender Pala (86), İbni Haldun (85), Oral Sander (83), Cemil Meriç (81).

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