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ANKARA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Meclis’i toplantıya çağırdı

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Meclis’i toplantıya çağırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib’deki saldırıda 8 şehit verilmesi üzerine, Meclis’in acilen kapalı toplantı yapması çağrısında bulundu.

Akşener dün yapığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Milli varlığımızın hedef alındığı zamanlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka görevinin başında olmalıdır. Bu nedenle kahraman ordumuz üzerinden, ülkemize ve milletimize yönelen bu alçak saldırı karşısında, milli bir görev çağrısını yapmak ihtiyacı hissediyorum. Milli siyaset, iktidar ve muhalefetin birlikte, ortak tavırla sergileyeceği siyasettir. Suriye’de oluşan yeni ve ağır şartları değerlendirmek üzere Meclisimizi kapalı bir oturumla ve acil olarak toplanmaya, iktidarı da milli duruşa katkı sunacak şekilde, aziz milletimizin vekillerini bilgilendirmeye ve tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyorum.”

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