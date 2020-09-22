Meclis yeni dönem için yenilendi

TBMM Genel Kurulu 28 Temmuz’da girdiği tatili tamamlayarak, gelecek hafta 27. dönem 4. yasama yılı için mesaisine başlayacak. Yeni yasama yılı öncesi Meclis’in bazı noktalarında tamirat ve tadilat işleri yürütülürken, Genel Kurul Salonu’ndaki çalışmalar da tamamlanmak üzere. Bu kapsamda salonda milletvekili ve basın locasındaki koltukların tamamı sökülerek onarıldı. Koltuk derilerindeki yıpranma, çatlama ve yırtılmalar için macun çekildi, zımparalamadan sonra da orijinal rengine boyama yapıldı. Ayrıca bozuk olan 200 koltuk amortisörü yenilendi.

AKUSTİK ÖZENİ

Tavan ve duvarların akustik boyalarının yapılması için locaların tamamına iskele kurularak çalışmalar yürütüldü. Bu alanlardaki duvar ve tavanların tamamına, 1998’deki tadilatta kullanılan orijinal akustik özellikli sıva malzemesi yeniden uygulandı. Böylece salon akustiği bozulmadan yıllar içinde yıpranan ve kirlenen yüzeyler yenilendi.

KÜRSÜYE MEKANİZMA

Elektronik sistemi de yenileniyor. Ayrıca Genel Kurul salonundaki hatip kürsüsü, engelli erişimine uygun olması için mevcut yerinde iner-çıkar mekanizmalı olacak.