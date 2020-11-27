Meclis yanıt arıyor: Mülteciye virüs az mı bulaşıyor?

Hekim olan CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, “Korona din, dil, cins, zengin, fakir ayırmadı dedik ama öyle değil. Çünkü soğuğu, beslenmeyi, barınmayı sayarsak bu iş tabii olanakla ilintili. Olumsuz koşullarda ve çadırlarda yaşayan Suriyelilerde vaka sayısının çok çok olması lazım. Böyle bir verimiz var mı?” diye sordu. Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, “Ben bu konuyu özel olarak çok araştırdım” diyerek şu bilgiyi verdi:

‘AYAKTA ATLATIYORLAR’

“Ben Göç İdaresi Genel Müdürümüzle konuştum. ‘Hocam, Sağlık Bakanlığı’ndan verileri tam vermediler ama bana diyorlar ki: Bu Suriyelilerin acaba bir dokunulmazlığı mı var ya da bir direnci mi var bu virüse karşı; çünkü çok fazla vaka gelmiyor.’ İl göç müdürlükleri üzerinden gelen verilerde çok anormal sayılar görülmüyor. Türkiye ortalamasının daha üstünde olması beklenebilir, ama burada hakikaten garip bir durum var. Tek avantajları var; genç nüfus olmaları. Belki genç oldukları için dirençli olabilirler. Çok büyük ihtimalle ayakta geçiriyorlar. Hastane kayıtlarından alıyoruz ya her şeyi. Ama özellikle bu dönemde bütün mültecilerin ve Suriyelilerin de hastanelere gitmekten çekindiklerini biliyoruz. Yani belki vaka sayıları bilinenin de üstünde ama gitmiyorlar.”