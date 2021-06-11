Meclis müsilaj için tek ses

Marmara Denizi’nde çevre felaketine dönüşen müsilajın nedenlerini incelemek ve önlemler belirlemek amacıyla Meclis’te tüm partilerin uzlaşmasıyla Araştırma Komisyonu kuruldu. Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin ardından yapılan oylamada tüm partilerin vekilleri tek ses olarak komisyonun kurulmasına “evet” oyu verdi. Meclis’te az rastlanır şekilde komisyon kurulması oybirliği ile kabul edildi.

GEÇMİŞ ATIŞMASI

Komisyon, 4 aylık süreçte denizlerde incelemeler yapıp yetkilileri ve uzmanları dinleyecek. Parti sözcülerinin görüşleri şöyle:

- AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir: Sorunun temeline inmek ve sıkıntıları çözmek için çalışmalar her yönüyle devam ediyor.

- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 20 yıldır ülkeyi yönetenlerin çıkıp ‘Bu sorun bizden önceydi’ deme lüksleri yok. Gerçekten Haliç’i temizlemek gibi iyi niyetli ama kötü bir çözümle oraya çamur basılması oldu.

- AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın: Sanayinin Marmara bölgesine getirilmesini AK Parti veya şu anda Cumhurbaşkanı yapmadı. Geldiğimiz zaman İstanbul entübe olmuştu. Şimdi siz çevreciliği başlattığınız zaman biraz da kendinize bir bakın!

TABUTA ÇİVİ OLUR

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: Bu sorun uzun yıllardır var. Böyle giderse maalesef Marmara Denizi bir iç çöl olacak. Kanal İstanbul projesi ucube bir projedir. Kanal İstanbul, Marmara Denizi’nin tabutuna çakılacak dördüncü çivi olacaktır.

- İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik: Kimyasal ve biyolojik arıtma zorunlu olmalıdır. Arıtması olmayan tesisler derhal kapatılmalıdır. Bunu milli bir dava olarak görmeli, Marmara’yı kurtarmalıyız. Önlemler alınırsa Marmara’yı 3 ila 6 yıl içinde komadan çıkarmamız mümkün olacaktır.

- MHP Adana Milletvekili Sibel Ersoy: Artık doygunluğa ulaşmış deniz tepki olarak müsilajla dikkatleri kendisine çekti.

- HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm: Önce doğayı talan etmekten vazgeçin, ondan sonra araştırma komisyonları kurun.

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