MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeclis Esayan için ara veriyor
GeriGündem Meclis Esayan için ara veriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent SARIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Meclis Esayan için ara veriyor

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Meclis Esayan için ara veriyor
Abone Olgoogle-news

TBMM, 51 yaşında vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’ı İstanbul’da Patriklik Kilisesi’nden son yolculuğuna uğurlamak için çalışmasına bir gün ara verecek.

Milletvekilleri dün çalışmalarına başlamadan önce Genel Kurul’da Esayan’ın anısına saygı duruşunda bulundu. Esayan için yarın saat 14.00’te Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde tören düzenlenecek. Esayan’ın cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

TEBESSÜMLE HATIRLAYACAĞIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Çok değerli bir entelektüeldi. Onu özleyeceğiz. Bir tarafıyla da onu tebessümle hatırlayacağız. Esprileriyle hayatı bir tarafıyla anlatırken Anadolu insanı olmasıyla hepimizin kalbinde fevkalade derin, güzel bir iz bırakarak ayrılmış oldu” dedi. 

False
Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle