Meclis Başkanı Şentop'tan CHP'li vekile tepki: Ordumuz, milletimizin göz bebeğidir

Meclis Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ordumuz; milletimizin gözbebeğidir. Bu millet bazı konularda ihtilaf edebilir, ama ordumuz söz konusu olunca tek yürek olur. Milletimizin hiçbir ferdi ordumuza hakaret etmez, ettirmez. Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir. Kınıyorum" dedi.