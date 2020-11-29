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DHA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Meclis Başkanı Şentop'tan CHP'li vekile tepki: Ordumuz, milletimizin göz bebeğidir

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Meclis Başkanı Şentop'tan CHP'li vekile tepki: Ordumuz, milletimizin göz bebeğidir
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kavvetleri'ne yönelik sözlerini kınadığını belirterek, "Ordumuz; milletimizin gözbebeğidir" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ordumuz; milletimizin gözbebeğidir. Bu millet bazı konularda ihtilaf edebilir, ama ordumuz söz konusu olunca tek yürek olur. Milletimizin hiçbir ferdi ordumuza hakaret etmez, ettirmez. Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir. Kınıyorum" dedi.

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