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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Fas'a taziye telefonu

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#Ankara#Fas#Deprem
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuştan Fasa taziye telefonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 16:49

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Raşid et-Talbi El-Alemi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Kurtulmuş, görüşmede, 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş'in 70 kilometre güneyindeki el-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem felaketinden etkilenen Faslılara Türk halkı adına 'geçmiş olsun' ve taziye dileklerini iletti. Türkiye'nin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük acılar yaşadığını dile getiren Kurtulmuş, iki ülke halkının kalpten kalbe birbirine çok yakın olduğunu ve yaşanan acıyı Türk milletinin yüreğinde hissettiğini belirtti. Türkiye'de herkesin dualarıyla Fas halkının yanında olduğunu aktaran Kurtulmuş, Fas'ın yeniden eski günlerine dönmesi için Türkiye olarak her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Kurtulmuş, depremden bu yana Fas'ın Ankara Büyükelçiliğiyle temas halinde olduklarını, aynı şekilde Rabat’taki Türkiye Büyükelçisinin de Fas'taki makamlarla temasını sürdürerek gelişmelerin yakından izlendiğini kaydetti. Fas hükümetinin ihtiyaç duyduğu her türlü insani yardım ve arama kurtarma için özellikle AFAD'ın hazır olduğunu ifade eden Kurtulmuş, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra depremin yaralarının kısa sürede sarılması temennisini iletti.

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#Ankara#Fas#Deprem

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