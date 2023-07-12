Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Azerbaycan'da: Türkiye, Türk devletleri ile ilişkisini önemsemektedir

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Ali Hüseyinli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov'la bir araya gelecek. Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret edecek.

Haberin Devamı

'TÜRKİYE, TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİSİNİ ÖNEMSEMEKTEDİR'

TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan ziyareti sırasında yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye her alanda gücünü artırarak dost ve kardeş ülkelerle geleceğe yürüyecektir. Türkiye, TÜRK devletleri ile ilişkisini önemsemektedir. Ümit ediyorum buradan İlham Aliyev’i ziyaret edeceğiz, ikili görüşmeler geçekleştireceğiz. Her alanda iş birliklerimizi mükemmel düzeye çıkarabilmektir. Güçlü bir Türk dünyasının inşası boynumuzun borcudur.