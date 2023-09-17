Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Adnan Menderes'i andı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun idam edilmelerinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, "Yeter söz milletindir' şiarıyla yürüttüğü hak ve hürriyet mücadelesiyle aziz milletimizin gönlünde ebediyete kadar şerefli bir davanın şehitleri olarak yer alacak Adnan Menderes ve arkadaşları Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu’yu vefatlarının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum.

Bugün, demokrasimizin cesur bayraktarı ezan şehidi Adnan Menderes’i ve arkadaşlarının aziz hatıralarını tazimle yad ederken; milli iradeye yönelen tüm darbeleri ve darbeci zihniyetleri bir kez daha lanetliyorum. İdam sehpasındaki son sözü 'Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim' olan merhum Menderes’in, köklerinden kopmadan dallarını zirveye uzatan bağımsız bir Türkiye düşünü gerçeğe dönüştürmek için attığı adımlar, Türkiye Yüzyılı istikametimizde bizler için yol gösterici olmaya devam edecektir" dedi. (DHA)