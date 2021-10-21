MEB'e 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli alımı için başvuru şartları ve tarihleri nedir? İşte tüm detaylar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Davada son dakika gelişmesi... Ümitcan Uygun hakkında flaş talepDavada son dakika gelişmesi... Ümitcan Uygun hakkında flaş talep!#Ümitcan Uygun
Son dakika... MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti Attığı mesaj ortaya çıktı...Son dakika... MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti! Attığı mesaj ortaya çıktı...#MHK
Bıraktığını açıklayan Nuri Şahinden ters köşeBıraktığını açıklayan Nuri Şahin'den ters köşe!#Nuri Şahin
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Erdoğandan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi: Türkiye’ye ders vermek haddinize miErdoğan'dan 10 büyükelçiye 'Kavala' tepkisi: Türkiye’ye ders vermek haddinize mi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sosyal medya devine talip 45 milyar dolar teklif edildiSosyal medya devine talip! 45 milyar dolar teklif edildi#Satın Alma
Gamze Açarın ölümünde tanıktan tüyler ürperten sözlerGamze Açar'ın ölümünde tanıktan tüyler ürperten sözler#Gamze Açar
Pazardan muz aldı, hayatının şokunu yaşadıPazardan muz aldı, hayatının şokunu yaşadı#Belçika
Vaka ve ölüm sayıları düşmüyor... Moskovayı kapatıyorlarVaka ve ölüm sayıları düşmüyor... Moskova'yı kapatıyorlar!#Koronavirüs
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... #Uswitch
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı Kasım ayından itibaren ücretsiz olacakMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Kasım ayından itibaren ücretsiz olacak#Eğitim
Sadece 11 yaşında ve inanılmaz bir hayatı var Dizi değil hepsi gerçekSadece 11 yaşında ve inanılmaz bir hayatı var! Dizi değil hepsi gerçek#Tanitoluwa Adewumi
Boşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdıkBoşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdık!#Tori Spelling
Saraya gelin getirmek için şeytani bir plan yapmışlar: Grace Kelly belki de bir masal prensesi değildiSaraya gelin getirmek için "şeytani" bir plan yapmışlar: Grace Kelly belki de bir masal prensesi değildi#Grace Kelly
İbrahim Tatlıses aşka geldi... Paylaştığı fotoğraf tartışma yarattıİbrahim Tatlıses aşka geldi... Paylaştığı fotoğraf tartışma yarattı#İbrahim Tatlıses
HABERLERGündem Haberleri

MEB'e 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli alımı için başvuru şartları ve tarihleri nedir? İşte tüm detaylar

#MEB#Atama Sonuçları#Başvuru Şartları
MEBe 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli alımı için başvuru şartları ve tarihleri nedir İşte tüm detaylar

Başvurular, 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım Cuma saat 23.59'a kadar "Kariyer Kapısı" veya "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvuru koşulları belli oldu.

Haberin Devamı

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek. Söz konusu pozisyonlara alım yapılmasına ilişkin duyuru, Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlandı.

Duyuruda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım Cuma 23.59'a kadar e-Devlet ile entegre çalışan “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden tamamlamaları gerekiyor.

Adaylar, istenen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek, gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek.

Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilenlerin her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.

Haberin Devamı

Atama sonuçları, 12 Kasım'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden ilan edilecek.

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#Atama Sonuçları#Başvuru Şartları

BAKMADAN GEÇME!

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?