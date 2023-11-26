MEB’den yeni uygulama... ‘Dil sorunu’nu bitirecek metot

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Eğitimde yapılan köklü değişiklikler kapsamında yabancı dil öğretimi de yenileniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nca uygulamaya konulan ‘Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli’nin pilot uygulaması, 26 ildeki 32 okulda, 2 bin 999 beşinci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Daha sonra yapılacak analizler sonucu ise yeni olan metodun yaygınlaştırılmasına ilişkin karar verilecek. Peki yapılan son çalışmalar yeterli olacak mı, dil öğreniminde nasıl ileri gideriz, uzmanlara sorduk.

İNGİLİZCE’YE ÇOK UZAĞIZ

‘50 Soruda Dil Öğretimi’ kitabının yazarı Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Balçıkanlı, şu değerlendirmeyi yaptı: “MEB, Türkçe’yi güçlendirme çalışmalarıyla güzel adımlar atıyor. Çocukların dil öğreniminde en yoğun programa maruz kalmaları gereken dönem 11-12 yaşları, yani ortaokulun başı olarak işaret ederiz. Bu noktada pilot uygulamanın başlatıldığı yaş grubunu olumlu buluyorum. Bir dili anlıyorsanız, o dili az da olsa konuşabilmeniz beklenir. ‘Anlıyorum ama konuşamıyorum’un altında, anladığını zannetme yanılgısı var. Biz kullanım alanları açısından İngilizce’ye çok uzak ve yabancıyız.

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İHTİYACA GÖRE BELİRLENEBİLİR

Pilot uygulamayı ülke geneline yayarsak çok fazla nitelikli İngilizce öğretmenine ihtiyaç olacaktır. İhtiyaca göre dil eğitim programlarından söz etmeliyiz. Turizm okulundakiyle sosyal bilimler lisesindekinin ihtiyacı aynı olmayabilir. Yabancı dil eğitiminde de çeşitlilik gerekir. Toptancı zihniyetle bir yere varamadığımızı gördük.”

KULLANILMADIKÇA DİL UNUTULUR

- Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü) “Yetişkinlerin çocuklara göre daha uzun dikkat süreleri ve daha fazla okuma-yazma becerileri vardır. Çocukların ise dil öğrenme motivasyonları düşük düzeydedir. Kullanımı kısıtlı olduğundan dil kısa sürede büyük ölçüde unutulur. Sonuç olarak yabancı dil öğretiminin erken yaşlarda başlaması gerektiği düşüncesi çok da doğru olmayabilir.”

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BAKAN TEKİN: ‘ÇÖZÜLECEK’ DEMİŞTİ

- Türkiye, 2023 EF English Proficiency Index (İngilizce Yeterlilik Endeksi) raporuna göre; 113 ülke arasında Lübnan’ın bir sıra arkasında 66’ncı olarak yer alıyor. Aynı listede ilk sırada Hollanda, son sırada ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz aylarda bir televizyon programında kendisine yöneltilen “Biz neden yabancı dil öğretemiyoruz?” sorusunu, “Bu konu bizim yaramız. Ben iddialıyım çözülecek” diye yanıtlamıştı.