MEB'den duyuru yayımlandı! Mesleki gelişim programı 400 bin öğretmen alımı başvurusu başladı
Mesleki gelişim programı 400 bin öğretmen alımı başvurusu başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi mesleki gelişim programlarının öğretmen başvurularının MEB'in internet sitesinden yapılacağını bildirdi. Başvuru işlemleri MEBBİS ekranından e Devlet şifresi ve kullanıcı adı ile yapılacak. Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimleri çevrim içi yürütülecek. Başvuru işlemleri 12 Şubat'a kadar sürecek. İşte, mesleki gelişim programı öğretmen alımı başvurularıyla ilgili ayrıntılar.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi mesleki gelişim programlarının, 400 bin öğretmenin başvurusuna açıldığını açıkladı. Başvuru işlemlerini 12 Şubat'a kadar yapacak olan adaylar, http://mebbis.meb.gov.tr üzerinden müracaatlarını tamamlayacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam edildiğini belirterek, "Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, 'http://mebbis.meb.gov.tr' hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır." bilgisini verdi.
Bakanlık, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerini çevrim içi yürütüyor.
Mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam. Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 31, 2021
Bireysel ve mesleki gelişim programları, https://t.co/SvAcnX6wPU hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400.000 öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır. pic.twitter.com/Zhk9ZSV5LD
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