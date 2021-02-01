MEB'den duyuru yayımlandı! Mesleki gelişim programı 400 bin öğretmen alımı başvurusu başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi mesleki gelişim programlarının, 400 bin öğretmenin başvurusuna açıldığını açıkladı. Başvuru işlemlerini 12 Şubat'a kadar yapacak olan adaylar, http://mebbis.meb.gov.tr üzerinden müracaatlarını tamamlayacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam edildiğini belirterek, "Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, 'http://mebbis.meb.gov.tr' hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır." bilgisini verdi.

Bakanlık, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerini çevrim içi yürütüyor.