MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMEB'den duyuru yayımlandı! Mesleki gelişim programı 400 bin öğretmen alımı başvurusu başladı
GeriGündem MEB'den duyuru yayımlandı! Mesleki gelişim programı 400 bin öğretmen alımı başvurusu başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 01.02.2021 - 01:58 | Son Güncelleme:

MEB'den duyuru yayımlandı! Mesleki gelişim programı 400 bin öğretmen alımı başvurusu başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MEB'den duyuru yayımlandı! Mesleki gelişim programı 400 bin öğretmen alımı başvurusu başladı
Abone Olgoogle-news

Mesleki gelişim programı 400 bin öğretmen alımı başvurusu başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi mesleki gelişim programlarının öğretmen başvurularının MEB'in internet sitesinden yapılacağını bildirdi. Başvuru işlemleri MEBBİS ekranından e Devlet şifresi ve kullanıcı adı ile yapılacak. Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimleri çevrim içi yürütülecek. Başvuru işlemleri 12 Şubat'a kadar sürecek. İşte, mesleki gelişim programı öğretmen alımı başvurularıyla ilgili ayrıntılar.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi mesleki gelişim programlarının, 400 bin öğretmenin başvurusuna açıldığını açıkladı. Başvuru işlemlerini 12 Şubat'a kadar yapacak olan adaylar, http://mebbis.meb.gov.tr üzerinden müracaatlarını tamamlayacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam edildiğini belirterek, "Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, 'http://mebbis.meb.gov.tr' hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır." bilgisini verdi.

Bakanlık, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerini çevrim içi yürütüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle