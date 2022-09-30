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MEB: Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı için öğretmenler sınav merkezi değişikliği talebinde bulunabilir

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#Ankara#MEB#Uzman Ve Başöğretmenlik Sınavı
MEB: Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı için öğretmenler sınav merkezi değişikliği talebinde bulunabilir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 10:10

Milli Eğitim Bakanlığı, Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı'na başvuran öğretmenlerin mazeretleri nedeniyle sınav merkezi değişikliği talebinde bulunabileceğini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuran öğretmenlerden yurt dışında görevli olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar, 11-17 Ekim tarihleri arasında http://meb.ai/SinavBasvuru adresinden sınav merkezi değişikliği talebinde bulunabilecek.

Kendisinin veya birinci derece yakınının tedavisi uzun süren bir hastalığının olması nedeniyle görev yaptıkları il dışında bulunan öğretmenler de bu durumu sağlık raporuyla belgelendirmeleri şartıyla 11-21 Ekim tarihleri arasında http://meb.ai/MazeretBeyan adresinden sınava gireceği ili değiştirme talebinde bulunabilecek.

Sınav merkezi değişikliği talebi yapılacak internet adresleri, belirtilen tarihlerde erişime açılacak.

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#Ankara#MEB#Uzman Ve Başöğretmenlik Sınavı

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