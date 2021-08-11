MEB taşeron 12 ay olacak mı?

Koop-İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde geçici işçi statüsü ile 10 ay çalıştırılmak üzere kadroya alınan işçilerin çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılmasını sağlamak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yazılı talepte bulundu.



Talep yazısında; bu durumdaki işçilerin diğer kamu işçilerinden farklı olarak yılda yalnızca 10 ay çalıştırılmalarının, bu arkadaşlarımızda çeşitli kaygılara yol açtığına, dolayısıyla iş verimlerinde de kayıplar yaşandığına dikkat çekildi. Yılda iki ay ücret gelirinden yoksun olmanın, tek geliri ücret olan ve aldığı ücretle hayatını idame ettirmeye çalışan işçiler için oldukça zor olduğunun altının çizildiği yazıda, çalışanların sürekli olarak gelecek kaygısı taşıdığı ve geleceklerinden endişe duydukları vurgulandı.



Uygulanmakta olan düzenlemeye göre Milli Eğitim Bakanlığında geçici işçi kadrosu ile istihdam edilen çalışanların, okullar açık olduğunda çalıştırıldığı, tatil dönemlerinde ise iş sözleşmelerinin askıya alındığına dikkat çekilirken, "Oysa tatil dönemlerinde okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması, okul temizliği, bahçe bakımı gibi hizmetlerin görülmesine devam edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu işçilere tatil dönemlerinde de ihtiyaç olduğu açıktır" ifadeleri kullanıldı.



Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara