MEB seminer programı 2021! Mesleki Çalışma Programı (MÇP) giriş ve program detayları
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenler için hazırlanan Mesleki Çalışma Programı (MÇP), online olarak ekranlara gelecek. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Prof. Dr. Adnan BOYACI'nın konuşması ile başlayacak olan seminer programı, EBA üzerinden 12 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek. İşte, MEB tarafından yayımlanan Mesleki Çalışma Programı (MÇP) giriş ve program detayları
Seminer olarak da addedilen Mesleki Çalışma Programı için takvim belli oldu. 8 Şubat Pazartesi günü resmen başlayan seminer programı, 12 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek. Program akışına göre saat 10.10'da Bakan Ziya Selçuk da programa dahil olacak.
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İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlük tarafından gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında çevrim içi mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilecek. Bunlar;
1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
2. Uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi
3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi
5. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
6. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
7. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
8. Okulda ilk yardım eğitimi
9. Okul tabanlı afet eğitimi
10. Masal anlatıcılığı eğitimi
11. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi
12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
13. Öğretmenlik meslek etiği eğitimi
14. Okul-aile iş birliği eğitimi
15. Sanal müze eğitimi etkinlikleri
16. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi
17. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
18. Robotik ve kodlama eğitimi
19. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
20. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
21. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
22. Değerler eğitimi
23. Kaynaştırma eğitimi
24. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
25. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları
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