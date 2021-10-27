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MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Personel alımı başvuru şartları neler? İşte başvuru tarihleri ve şartları

#Meb#Meb Personel Alımı#Başvuru Şartları
MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır Personel alımı başvuru şartları neler İşte başvuru tarihleri ve şartları

MEB personel alımı başvuru işlemleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB)  260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli istihdamı kapsamında başvurular 25 Ekim'de başladı. E devlet ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranı üzerinden başvuru işlemleri gerçekleşecek. Başvurularda KPSS puan şartı önem arz edecek. Peki, MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Personel alımı başvuru şartları neler? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler.

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MEB personel alımı başvuru detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB)  260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek. Adaylar başvurularını 25 Ekim ve 5 Kasım tarihleri aralığında yapabilecekler.

MEB personel alımı başvuruları 25 Ekim ve 5 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Bu alımlarda fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı olmak üzere destek personeli alımı yapılacak. Adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecektir.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 25.10.2021–05.11.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 05.11.2021 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecektir.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

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2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

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