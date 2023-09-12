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MEB duyurdu: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerinin süresi uzatıldı

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#MEB#Başöğretmenlik#Uzman Öğretmenlik
MEB duyurdu: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerinin süresi uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 23:41

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 2023 yılı öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin duyuru doğrultusunda uzman öğretmenlik eğitimleri ve başöğretmenlik eğitimlerinin süresi uzatıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için '2023 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Duyuru' doğrultusunda Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı 17 Temmuz 2023'te başlatılmıştı.

Duyuru kapsamında Uzman Öğretmenlik eğitimleri 8 Eylül tarihi itibarıyla tamamlanmış, Başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Eylül 2023 tarihinde tamamlanmak üzere planlanmıştı. Söz konusu eğitimlerden uzman öğretmenlik eğitimleri 13 Eylül'den başlayarak 16 Eylül tarihine kadar, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül 2023 tarihi saat 23.59'a kadar uzatıldı.

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#MEB#Başöğretmenlik#Uzman Öğretmenlik

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