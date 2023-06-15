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Mayıs ayı rekor kırdı

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Mayıs Yağmur#Mayıs Yağış
Mayıs ayı rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 07:00

Mayıs ayında Güneydoğu haricindeki 6 coğrafi bölgede, 1991-2020 normali ve geçen yıla göre en yüksek yağış seviyelerine ulaşıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı Mayıs ayı yağış raporu yayımlandı. Son yıllarda yağışların ciddi oranda düşmesi, artan sıcaklıklar, göller ve sulak alanlardaki su seviyelerindeki büyük düşüşlerle, kuraklık sinyalleri veren Türkiye’de, nisandan sonra mayısta da yağışlarda rekor düzeye ulaşan artışlar dikkat çekti.

METREKAREYE 66.8 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Verilere göre, Türkiye geneli mayıs ayı yağışları, 52.7 kilogram olan normalinin (1991-2020) ve 44.4 kilogram olan geçen yıl mayıs ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. 2023 Mayıs yağışı metrekareye 66.8 kilogram ölçüldü. Yağışlar normaline göre yüzde 27, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 51 artış gösterdi. Bölge geneli yağışları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde normallerinin üzerinde gerçekleşti. Ege Bölgesi normalinin 2 katından fazla yağış alırken, bölgede son 63 yılın en yüksek ikinci yağışı gerçekleşti. Yağışlarda Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Antalya, Çankırı, Ankara, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde normallerine göre yer yer yüzde 100’den fazla artış kaydedildi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış 150.8 kilogram ile Uşak’ta yaşandı. Antalya, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya ve Uşak illerinde son 63 yılın en yüksek mayıs ayı yağışları gerçekleşti. Türkiye genelinde 1991-2020 normalinde 10.2 gün olan ortalama yağışlı gün sayısı 2023 yılı mayıs ayında ortalama 13.8’e çıktı.

 

 

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Mayıs Yağmur#Mayıs Yağış

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