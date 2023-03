Matrix’i halka indiren film

Haberin Devamı

Akademi, tarihindeki 95’inci Oscar öyküsünü de nihayete erdirdi. Her zamanki buluşma noktası olan Los Angeles-Dolby Theatre’daki tören sonunda mekândan elinde bir dolu heykelle ayrılan film, “Her Şey Her Yerde Aynı Anda” (Everything Everywhere All at Once) oldu. Peki ana kategorideki (En İyi Erkek Oyuncu hariç, çünkü bu dalda adayları yoktu) bütün ödülleri silip süpüren ve adeta “Ben Hur” muamelesi gören söz konusu yapımın kerameti neydi? Bu durumu kendi adıma şöyle açıklayabilirim: İki Daniel’ın, Daniel Kwan ve Daniel Scheinert’ın ortak imzalarını taşıyan yapım “The Matrix” meselelerini halka indirmişti!

ÇOKLU EVRENDE YOLCULUK

Çin kökenli Amerikalı bir çamaşırhane sahibesinin vergi denetimi belasıyla birlikte çoklu evrenlerde çıktığı yolculuğu anlatan bu çalışma hem emekçi bir kadının şimdiki zamandaki mücadelesini hem de farklı boyutlardaki kimi gezileri vasıtasıyla hayat üzerine fikir jimnastiğine soyunmamızı sağlıyordu. Hızlı bir kurgu, zamane meselelerine göz kırpan bir bakış ve öykü, ana karakteri kadın ve göçmen, kızı lezbiyen, evrensel yolculuklarda ise kaderin farklı versiyonlarına uğrama derken gelenekselle modernizmi başarıyla harmanlama durumu vardı ortada.

AKADEMİ’NİN HOŞUNA GİTTİ

Anlaşılan kimilerinin “Başında bıraktım” ya da “İlk bölümlerini atlatamadım” şeklinde yorumlarda bulunduğu bu bileşim, Akademi’nin hoşunu gitmişti ve Daniel’ların filmini göklere çıkardı. Kurgusal olarak izlemek zordu ama ‘Neo’ yerine çamaşırhane sahibesi Evelyn Wang’in serüvenine dalmak daha önce de belirttiğim gibi “The Matrix” denklemini vatandaşın (!) çizgisine çekiyordu.

‘EN İYİ KADIN OYUNCU’ ÖDÜLÜNÜ ALAN İLK ASYALI





-‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’nın, Akademi ödüllerinin ‘her şey’ine nüfuz etme hamlesinin parçalarına göz atarsak özellikle 2000’de “Kaplan ve Ejderha” ile zihinlerimize kazınan Michelle Yeoh, 60’ında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alırken bu dalda mutlu sona ulaşan ilk Asya kökenli kadın sanatçı da oluyordu. Yeoh’un teşekkür konuşması da dikkat çekiciydi, “Hanımlar, bize kimsenin en iyi zamanınızın geçtiğini söylemesine izin vermeyin” diyordu. Daha doğru bir Türkçeyle “İş işten geçti” diye bir şey yoktur’u kastediyordu.

BALİNA’YLA HAYATA DÖNDÜ





-En İyi Erkek Oyuncu ödülünde ise Brendan Fraser, yıllar önce karısını ve kızını terk eden obez bir adamın, geçmişiyle yüzleşme öyküsünü anlatan “Balina”daki performansıyla heykeli koltuğunun altına sıkıştırdı. Son yıllarını kurbanı olduğu bir taciz vakası ve onun yarattığı depresyonla geçiren “Mumya” serisi ve “George of the Jungle” gibi popüler aksiyonların eski yıldızı, bu rolle ve gelen ödüllerle bir nevi hayata da yeniden bağlanmış oldu.

HOLLYWOOD’LUK HAYAT HİKÂYESİ

-En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde ipi göğüsleyen Ke Huy Quan’ın hikâyesi ise tam Hollywood’luktu. Yıllar önce çocuk oyuncu olarak ‘Indiana Jones: Kutsal Tapınak’ta Harrison Ford’la izlediğimiz aktör, nihayetinde Oscar’a kadar ulaştı. Vietnam doğumlu oyuncu da teşekkür konuşmasında bütün bunlara değindi ve gözyaşları eşliğinde şunları söyledi: “Yolculuğum bir teknede başladı, mülteci kampında bir yıl geçirdim ve Hollywood’un büyük sahnesindeyim. Böyle hikâyeler filmlerde olur derler ama ben bunları yaşadım. İşte Amerikan rüyası bu...”

ABD DONANMASI TOP GUN’I SELAMLADI





-En iyi film dalında aday olan ve başrolünü Tom Cruise’un oynadığı “Top Gun: Maverick” filmine saygı için ABD Donanması’na ait iki savaş uçağı Hollywood Dolby Tiyatrosu’nun üzerinde uçuş yaptı.

Bölgedekiler sokaklara dökülürken, sosyal medyada uçakların Los Angeles semalarında ne aradığına dair mesajlar atıldı. 1986 yapımı Top Gun’ın devamı olan “Top Gun: Maverick” filmi, yalnızca En İyi Ses Kurgusu ödülüne layık bulundu.

OSCAR KAZANDIK





-İki eski yıldızın, Janet Leigh ve Tony Curtis’in kızları Jamie Lee Curtis, “Her Şey Her Yerde Aynı Anda”nın acımasız vergi müfettişi Deirdre karakteriyleEn İyi Yardımcı Kadın ödülünde zafere ulaşırken, konuşmasında anne ve babasının alamadığı bir ödülü kendisinin aldığına vurgu yaptı ve onlara seslenerek bitirdi: “Az önce bir Oscar kazandık.”

ARKADAŞIM JEN... ARKADAŞIM NY... ARKADAŞIM JENNY





- 2021’de pandemi nedeniyle eski tren istasyonunda gerçekleşen mütevazı tören ve geçen yıl “tokat” skandalıyla yara alan Oscar organizasyonu, eski günlere dönüş yolunda bir adım attı. Sunucu Jimmy Kimmel, espriler, göndermeler ve iğnelemelerle geceyi akıcı bir üslupla başarıyla sundu. “Sinemaya gitmemizde ısrar eden bu iki adam bu gece buraya gelmedi” diyerek Tom Cruise ve James Cameron’ın törene katılmamasıyla dalga geçti. Benim de içinde bulunduğum birçok kişinin gönlünde yatan aslan olan ama geceden eli boş dönen ‘The Banshees of Inisherin’ı filmdeki Jenny adlı eşek karakteri vasıtasıyla andı! Hoş sahneye getirdiği eşek, filmdeki değildi ama yine de bir akrabası dolayısıyla Jenny temsil edildi.