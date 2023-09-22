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Matbaacılar sitesinde felaketten dönüldü: 1 ölü

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#Bağcılar#Yangın#Adli Tıp Kurumu
Matbaacılar sitesinde felaketten dönüldü: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 07:00

Yanıcı kimyasal maddelerin bulunduğu Matbaacılar Sitesi’ndeki yangın, yoğun çabayla söndürülerek daha fazla can ve mal kaybının önüne geçildi.

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Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok’ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde dün saat 16.00 sıralarında, yangın çıktı. İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçramasını engellemek için çaba sarf eden itfaiye erleri, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangın sırasında yaşanan ufak patlamalarda 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Matbaacılar sitesinde felaketten dönüldü: 1 ölü

KİMYASAL MADDELER DOLDURULURKEN KIVILCIM ÇIKIYOR

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yangın sırasında içeride mahsur kalan Atakan K., hayatını kaybetti. Fenalık geçiren Atakan K.’nin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. İşçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayı anlatan Deniz Öztürk, “Matbaa malzemeleri satılıyor burada, yanıcı maddeler bunlar. Kimyasal maddeler bidonlara doldurulurken kıvılcım çıkıyor. Yangın sırasında iki arkadaş var, biri dışarı diğeri içeri kaçıyor” dedi. 

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#Bağcılar#Yangın#Adli Tıp Kurumu

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