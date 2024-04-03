Masquerade faciası: 29 işçi yanarak can verdi

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İSTANBUL Gayrettepe’deki Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak’taki Masquarade Club, kentin en eski eğlence mekânlarından biri. 60 daireli, 12 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında yer alıyordu. Girişi de adeta labirenti andırıyordu. Gece kulübü ramazan ayının başında tadilata alındı. Her iki katına da yeni localar eklenip, duvarları yenileniyor ve ses izolasyonu yapılıyordu. İddiaya göre, Beşiktaş Belediyesi’nden tadilatla ilgili izin de alınmamıştı.

OKSİJEN TÜPÜ PATLADI

Dün saat 12.47’de içerideki çalışmalar sürüyordu. Bayrama kadar bitirilecekti. Loca yapımında çalışan işçilerin kaynak yapmak için kullandığı oksijen tüplerinden biri patladı. Alevler yalıtım malzemelerine de sıçradı. Uzmanlara göre, gece kulübünün kapısı adeta baca görevi yaparak alevleri körükledi ve tek çıkışı da kapattı. İtfaiye birkaç dakika içerisinde müdahale etti ve alevleri söndürdü. Ancak içeri girdiklerinde tam bir facia ile karşılaştı. İtfaiye erleri kendi canlarını hiçe sayarak işçileri dışarı çıkartmaya çalıştı. Ancak 29 işçiden kimi yanarak, kimi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. İki kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kimliği belirlenen 24 çalışanın DJ Gökay Tevlek, tadilat işçisi Kadir Orhanoğlu, Emrah Demiroğlu, Alparslan Salih Derelioğlu, Ahmet Sever, asansör ustaları Fahrettin Korkut ve Musa Korkut, Özkan Baş, Gökhan Yıldırım, Sinan Yılmaz, Barış Güngör, Mehmet Okumuş, aşçı Atanur Aladağ, kaynak ustaları Yılmaz Kıhrı, Akın Kıhrı ve Rıdvan Özyer, Muhammet Ali Yıldırım, Binali Çayır, Sinan Yılmaz, Mehmet Okumuş, Muhammet Ali Yıldırım, Adem Özçelik, Rıdvan Özyer, Şivan Bolu olduğu açıklandı.

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8 GÖZALTI

İstanbul Emniyeti, gece kulübünün işletmecileri ‘kasten yaralama’dan kaydı olan Şahzade Ş., (50) Mehmet Menduh C. (45) ve ‘kasten yaralama’dan suç kaydı olan mesul müdür İsmet Ş., (65) ‘uyuşturucu kullanmak, 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet ve kasten yaralama’dan suç kaydı olan işletme müdürü Arda Arman P. (26), ‘cinsel taciz’den suç kaydı olan muhasebeci Salim A. (39) ve tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E. ile 2 kişiyi gözaltına aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

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İstanbul Valisi Davut Gül, “Gece kulübünün 1987 yılında aldığı bir ruhsat var. Bu ruhsat 2018 yılında yenilenmiş” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı telefonla arayarak bilgi aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yangınla ilgili 2 mülkiye müfettişimiz görevlendirilmiştir” açıklaması yaptı.

‘TADİLAT BAŞVURUSU YOK’

Olay yerinde inceleme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “12.54’te müdahale başlıyor. Burada 106 personelimiz ve 37 araç süreci yönetiyor. İçeride yapılan yapıyla ilgili hiçbir tadilat, inşaat başvurusu yok. Dolayısıyla kaçak bir müdahale yürütülmüş” dedi.

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UZMANLAR YORUMLADI

Eski İtfaiye Amiri ve Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce: Bir ses yalıtım malzemesi var ki benzinden çok daha hızlı yanar. Burada bir ses yalıtım malzemesi olabilir. Eksik bilgiler var, anormallikler var, yoksa mümkün değil bu kadar ölüm.

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği Uzmanı Dr. Nuri Bingöl: Alevlerin hızlı yayılmasından kaynaklı kimyasal bir madde olabileceğinden şüpheleniliyor. Bildiğiniz gibi yangın üçgeni gerekiyor. Yanıcı madde, ısı ve oksijen gerekiyor. Yanıcı madde ne kadar kolay tutuşabiliyorsa o kadar da hızlı büyüyor.