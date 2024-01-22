Maskeleri düşmüştü... Fergio Bey’in 85 milyon TL’lik mal varlığına el koyuldu

Haberin Devamı

Her şey maskeli yarı çıplak bir grubun geçen yıl İstanbul Taksim İstiklal Caddesi’nde ortalığa sahte dolar saçmasıyla başladı. Polis gösterinin ardından harekete geçti ve dolar saçanları yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından grup üyeleri serbest kalırken polis takibi bırakmadı.

Fergio House grubu geçen yıl İstiklal Caddesi’nde ortalığa sahte dolar saçmasıyla ilk kez gündeme gelmişti.

‘HER KÖŞESİ SÜRPRİZLERLE DOLU’

Grup üyeleri, Fergio House isimli sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen fotoğraf ve videolu paylaşımlar yapıyordu. Bu videoları Büyükçekmece’deki bir villada çekiyorlardı. Bu villada partiler düzenleniyordu. Polisin grupla ilgili takibi sürerken grup üyeleri yapacak oldukları yılbaşı partisini “Büyüleyici bir geceye hazır mısınız? Bu özel geceye, hayal gücünün sınırlarını zorlayan fantezilere sahip benzersiz kişilikler katılacak. Her köşesi sürprizlerle dolu bu esrarengiz mekânda, gizem ve heyecan dolu anlar sizi bekliyor. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın, yerinizi hemen ayırtın!” diyerek duyuruyordu. Bu duyurunun ardından Fergio House üyelerinin kapısını davetlilerden önce polis çaldı.

Haberin Devamı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu ve Eyüpsultan ilçelerinin yanı sıra Isparta, Hakkâri, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya’daki adresler basıldı. İstanbul’daki adreslerden biri de İstiklal Caddesi’nde havaya para saçtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerdi. Adreslerde arama yapan polisler 19 kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı. Emniyette sorgularının ardından adliyeye çıkarılan19 kişiden grubun kurucusu içmimar Ferhat Günay tutuklanırken, kardeşi Serhat Günay’ın da arasında bulunduğu diğer 18 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Haberin Devamı

SUÇLARI KARA PARA AKLAMA

Tutuklanan Ferhat Günay (32) ile ikiz kardeşi Serhat Günay (32) ile S.G.C. (45) isimli kadının ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçuna karıştıkları tespit edildi. Geçen cuma günü de bu kişilerin üzerlerine kayıtlı 85 milyon TL değerindeki İzmir’de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 adet araca ve 3 şüpheli kişinin banka ve elektronik para hesaplarına el koyuldu.

Ferhat Günay

‘BU İÇERİKLERİN AMACI EĞLENCE, KURGU, DENEY’

- Fergio House’un kurucusu Ferhat Günay, emniyette verdiği ifadede “Fergio House isimli sosyal medya hesabının kime ait olduğunu bilmiyorum. Bu hesap ilk önce benim tarafımdan 2023 yılının mayıs ayında açıldı. Reklam ve eğlence amaçlı, takipçi kasmak ve gizemlilik katmak amacıyla açılmıştır. Herhangi bir maddi gelir elde edilmemiştir. Taksim’deki ‘onlyfans’çilerin para dağıtmasından sonra bu hesabın aynı isimde hesabı bulunan yurtdışındaki kişilere verdim. Fakat ben de erişim sağlayabiliyordum. Bu hesabın tam olarak kimler tarafından yönetildiğini bilmiyorum. Videoların çekildiği ev, kardeşim Serhat Günay’ın sahibi olduğu şirket tarafından kiralanmıştır. Araçlarda kardeşime aittir. Söz konusu görüntülerde ben kesinlikle yokum. Bu içerikler eğlence, kurgu ve sosyal deney için çekilmiştir. Kazanç elde etme niyeti bulunmamaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı