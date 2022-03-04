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Maskeler cepte mi?

#Maske#Fahrettin Koca#Koronavirüs
Maskeler cepte mi

Önceki gün açık alanda maske takma şartının kalktığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün attığı bir tweet’te de bazı alanlarda maske takmanın hâlâ gerekli olduğunu “Maskeler cepte mi? Bazı durumlarda takması şart” sözleriyle hatırlattı.

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ÖNCEKİ gün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz” diyerek açık alanda maske takma ile HES kodu şartının kalktığını duyurmuştu. Dün de “Maskeler cepte mi? Bazı durumlarda takması şart” sözleriyle maske şartının sadece açık alanlarda ve sosyal mesafenin olduğu durumlarda kalktığını bir kez daha vurguladı.

HIFSIzSIHhA YENİDEN HAYAT BULUYOR

Koca dün attığı bir diğer tweet’le ise yerli aşı TURKOVAC’ı geliştirmede Hıfsızsıhha’nın önemine değindi: “COVID-19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarıya yaklaşık 22 ayda ulaştık. Fakat sıfırdan değil: Aşı hikâyemizin arkasında bir tarih var! O tarihi temsil eden kurum olan Hıfzıssıhha, Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat buluyor.”

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#Maske#Fahrettin Koca#Koronavirüs

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