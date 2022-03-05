Maskeden HES Koduna tüm detaylar İçişleri genelgesinde

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BİLİM Kurulu’nda alınan kararlarla başlayan salgında yeni dönemin detaylarını İçişleri Bakanlığı 81 ile yolladığı genelgeyle netleştirdi. İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile gönderilen maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR testi uygulamasını içeren genelgede maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanmasının 3 Mart tarihi itibarıyla sonlandırıldığı kaydedildi.

UYGUN HAVALANDIRMA

Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanımı zorunlu olacak.

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Alışveriş merkezleri, tiyatro, halı saha gibi alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarını kullananlara HES kodu sorgulaması kalktı. Aşısız, eksik aşılı ya da son 180 gün hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu uygulaması da bitti.

TÜRKİYE’YE GELENLERDE NE ARANACAK?

HAVAYOLUYLA Türkiye’ye girişlerde, Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye’nin acil kullanım onayı verdiği aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıkları ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini gösteren belgeyi ibraz eden kişilere karantina yok.

Yine ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair belgeyi ibraz edenler, son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test veya son 48 saatte alınmış negatif hızlı antijen testi verenlere de karantina tedbiri olmayacak.

Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarından Türkiye’ye giriş yapacak kişilerden ise herhangi bir belge istenmeyecek.

12 yaş altındaki çocuklar, Türkiye’ye girişlerinde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacak. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.