Maskedeki Atatürk tartışması

TBMM’nin açılışında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk imzalı ve Türk bayraklı maskelerinin takılması tartışma başlattı. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, sosyal medyada üç-beş beğeni almak uğruna bayrağın ve Atatürk’ün isminin çöplere atılmasına göz yumulduğunu savundu. Osmanağaoğlu dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Meclis’i “Çav Bella” ile anan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bir başka rezalete daha imza attığını, ancak bu kez Atatürk’ün imzası ile Türk bayrağını da alet ettiğini öne sürdü. Osmanağaoğlu şöyle dedi:

‘ÇÖPE GİDECEK’

“Tunç Soyer, millete dağıttığı, takriben iki-üç saat sonrasında işlevsiz hale geldiği için çöpe gidecek bir maskenin üzerine kutsal değerlerimizi yerleştirebilmektedir. Bu pervasızlığa alet olan ve bu maskeleri takarak rezalete ortak olan CHP’li statü sahipleri, maalesef sosyal medyada üç beş beğeni almak uğruna ay yıldızlı bayrağımızın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin çöplere atılmasına göz yummuşlardır. Bu tablo, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılamak ve tahkir etmektedir. Bu, hiç kimsenin haddi de hakkı da değildir.”



Osmanağaoğlu, Meclis’te CHP milletvekillerince kullanılan bu maskenin çöpe atıldığını belirterek, çöpteki Türk bayraklı ve Atatürk imzalı maskeyi de gazetecilere gösterdi.

CHP: SİMGEMİZ BAYRAĞIMIZ VE ATATÜRK

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Osmanağaoğlu’nun bu sözlerine, “Milli birlik ve beraberlik günlerinde insanlar simgelerle hareket ederler. Bizim simgemiz elbette ki bayrağımız ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür. Milli birlik ve beraberliğimizi ifade etme biçimimizi eğer eleştirecekse, birlikte ortaklık yaptığı AKP’nin kongrelerinde yerlerde sürünen bayrakları eğer göstermiş olsaydı daha anlamlı olurdu” diye karşılık verdi.