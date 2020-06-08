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DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 00:03,Son Güncelleme:

Maske uyarısı yapan polislere saldırı! 3 kişi gözaltında

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Maske uyarısı yapan polislere saldırı! 3 kişi gözaltında
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Elazığ’da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetleme yapan 2 polis memuru, maske takmaları konusunda uyardığı 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan polisler tedaviye alınırken, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Elazığ kent merkezindeki Vali Fahri Bey caddesinde meydana geldi. Koronavirüs tedbirlerini denetleyen polis ekipleri, maskesiz dolaşan G.G.’ye (28) uyarı yapmasının ardından aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kaçtığı pasajda G.G.’yi yakalayan 2 polis memuru, şüpheli ile birlikte arkadaşları olan O.G. (28) ve E.T.’nin (25) saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, meslektaşlarını darbeden 3 şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Şüpheliler gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise uğradıkları saldırıda yaralanan 2 polis memurunu ambulansla hastaneye götürdü.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA BİRÇOK SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan incelemede kasten yaralama, taciz ve uyuşturucudan haklarında suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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