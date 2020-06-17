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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 10:06,Son Güncelleme:

Maske takmayan motosiklet sürücülerine ceza

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Maske takmayan motosiklet sürücülerine ceza
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapan polisler, maske takmayan 15 kişiye toplam 5 bin 880 lira ceza uyguladı.

Maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu 45 il arasında yer alan Bursa'nın, İnegöl ilçesinde polis ekipleri uygulamalara başladı. Maske kullanımın artırılması amacıyla, motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Maske kullanmadıkları tespit edilen 15 sürücüye, her birine 392 TL olmak üzere toplamda 5 bin 880 TL idari para cezası kesildi. Sürücüler aynı zamanda polis ekipleri tarafından uyarıldı.

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