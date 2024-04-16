Masalla bile zehirliyorlar

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Dijital ortamlarda çocukların karşılaşacağı riskleri tespit edebilmek ve onları bu risklere karşı koruyabilmek için çalışmalar yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bünyesinde Sosyal Medya Çalışma Grubu kuruldu. Bu grup, internet ortamında çocukların maruz kaldığı ihmal, istismar gibi olaylara Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde müdahale ediyor. Bakanlık, pedagog ve psikologlardan oluşan grubun çalışmalarıyla bugüne kadar 2 bin 54 içeriğe müdahale edildiğini açıkladı.

OYUNLAR DA VAR

“Koş Fatmagül Koş” ile “Braindom 2” isimli oyunlarla çocukların, gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimlerinin olumsuz etkilendiğini bildiren Bakanlık, bir süre önce bu oyunlara erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulundu ve başvurusu kabul edildi. Sosyal Medya Çalışma Grubu’nca bugüne kadar BTK’ya bildirilen içerikler arasında kişisel bilgileri elde ettiği ve çocuklar üzerinde psikolojik tehlike doğurduğu gerekçesiyle “Mavi Balina” ve “Mariam oyunu", şiddet içerikli görseller ve tehditler içerdiği gerekçesiyle “Momo Oyunu ile çocukları, yaralama, taciz, intihar gibi olumsuz etkileyecek “Gacha Life Videoları” ve genel ahlaka aykırı ifadelerin yer alması nedeniyle bir masal videosu da yer alıyor.