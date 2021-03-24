Dünyaya masal dinleten Türkler! Adisebaba masal kanalının 40 milyon abonesi var

Bornova Anadolu Lisesi’nden yatılı okul arkadaşı olan reklamcı Murat Doğu ve yapımcı Ahmet Öncan, çocukları olduktan sonra onların ilgisini çekebilecek şarkıların ve doğru mesaj veren içeriklerin eksik olduğunu düşündü. YouTube’da Sevimli Dostlar animasyon kanalı ile başlayan ardından dünyaya açılmalarını sağlayacak Adisebaba masal kanalını kuran ikili, şu anda dünyanın en büyük çocuk kanallarından birinin sahibi.

40 MİLYONU AŞKIN ABONE VAR

21 dilde çocuklara masal anlatan ve toplamda 40 milyonu aşkın aboneye sahip olan Adisebaba’nın hikâyesini kanalın yaratıcılarından Ahmet Öncan anlatıyor: “Bundan 8 sene önce Murat’la çocuklarımızın güvenle izleyebileceği içeriklerin ne kadar az olduğunu düşündük ve güçlerimizi birleştirerek Sevimli Dostlar şarkılarını ve animasyonlarını üretmeye başladık. İki karaktere de çocuklarımızın ismini verdik. O dönemlerde YouTube’a iş ortaklığı sistemi gelmemişti. Biz de üretimlerimizi DVD olarak çıkardık. Daha sonra Sevimli Dostlar’ı daha çok tanıtabilmek için YouTube kanalı açarak hiçbir beklentimiz olmadan iki içeriğimizi buraya koyduk. Daha sonra unuttuk. Bir gün YouTube’un Londra ofisinden bir yetkili bizi arayarak YouTube’a daha çok ve düzenli içerik koyarak buradan daha çok izleyiciye ulaşabileceğimizi ve bunu bir gelir modeline çevirebileceğimizi söyledi.”

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Murat Doğu, hikâyelerinin devamını şöyle anlatıyor: “Bu görüşmenin ardından YouTube’a şarkılarımızı, animasyonlarımızı yüklemeye başladık ve birkaç ay içerisinde aylık izlenme sayımız 1 milyonu geçti. Ardından Adisebaba masal kanalını kurduk. Biz bu yükselişi sağlamış YouTube’a yatırım yaparken Mart 2014’te Türkiye’de YouTube kapandı. Büyük bir üzüntü yaşarken krizi fırsata çevirmeye karar verdik ve içeriklerimizi yabancı dillerde de üretip tüm dünyaya masal anlatmaya karar verdik. İlk önce İngilizce ve İspanyolca olarak içerik oluşturduk. YouTube’un Türkiye’de kapanması bize dünyaya açılma vizyonunu kattı.”

Şimdiye kadar dünyanın en eski 100 masalını aralarında Japonca, Endonezce gibi dillerin de olduğu 21 dile çeviren Doğu ve Öncan, Adisebaba’nın dünyanın her yerinde bilinen bir marka haline geldiğini anlatıyor.

KURDUN CEZASI ORMAN TEMİZLEME

Masallarda küçük ama çok önemli değişiklikler yaptıklarını vurgulayan Doğu, “Herkes masal anlatır ama nasıl anlattığınız çok önemli. Öyle masallar var ki ben çocuklarıma okurken şaşırıyorum. Bizim anaokulu öğretmenleri ve psikologlardan oluşan ekiplerimiz var. Kırmızı Başlıklı Kız masalında kurt babaanneyi yiyor, avcı kurda cezalar veriyor. Örneğin bizim Kırmızı Başlıklı Kız’ımızda avcı kurda orman temizleme cezası veriyor. Dünyanın her yerinde anneler içeriklerdeki bu hassasiyeti fark ediyor. Adisebaba masallarını hem çocuklar seviyor hem de anneler gönül rahatlığıyla açıyor” ifadelerini kullandı.

5 ÇOCUKTAN 1’İ İZLİYOR

Adisebaba’da animasyon, müzik ve yönetim ekibi olarak toplamda 30 kişi çalışıyor. Ancak ekip 21’i aşkın ülkede çevirmenler, dublörler ve stüdyolarla çalışıyor.

Ahmet Öncan, “Adisebaba öyle bir marka haline geldi ki dünyada YouTube’a erişimi olan her 5 çocuktan biri mutlaka Adisebaba’yı izledi. Biz de artık masalların devamlarını Türk, Japon, Kore, Norveç gibi ülkelerde unutulmuş masalları ortaya çıkararak animasyonunu yapıyoruz” diye konuşuyor. Yurtdışına gittiğinde alışverişlerde mail adresi istediklerinde Adisebaba uzantılı mailini verdiğini söyleyen Öncan, “Duyanlar hemen, ‘Orada mı çalışıyorsunuz, çocuklarım çok seviyor Adisebaba masallarını’ diyorlar. Bu tepkilerden yurtdışında ne kadar çok çocuğun hayatına temas ettiğimizi anlıyoruz” dedi.

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