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Masal gibi düğün! Sosyal medyada tanışan Emine ve Ahat, dünyaevine girdi: 'Aşkın tarifi olmaz'

#GÜMÜŞHANE#Düğün#Sosyal Medya

SOSYAL medyada tanışıp birbirlerine aşık olan, ikisi de 108 santimetre boyundaki Sivaslı Ahat Öztürk (23) ile Gümüşhaneli Emine Demirel (24), dünyaevine girdi. Emine Demirel, "Her zorluğa beraber göğüs gerdik" dedi. Ahat Öztürk ise "Aşkın tarifi olmaz. Yaşayan bilir. Allah herkese bu mutluluğu yaşatsın" ifadelerini kullandı.

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Gümüşhane'de yaşayan 108 santimetre boyundaki Emine Demirel ile Sivas'ta oturan aynı boydaki çiçekçi Ahat Öztürk, 2 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Demirel ve Öztürk, evlilik kararı aldı. Gümüşhane'de yapılan düğünle dünyaevine giren çift, yaşadıkları mutluluğu ifade etti.

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Sosyal medyada tanışan Emine ve Ahat, dünyaevine girdiSosyal medyada tanışan Emine ve Ahat, dünyaevine girdiHaberi görüntüle

Gönülden sevenlerin gerçekten kavuştuğunu söyleyen Emine Demirel, "Eşimle 2 yıl önce tanıştık, evlenme kararı aldık.

Masal gibi düğün Sosyal medyada tanışan Emine ve Ahat, dünyaevine girdi: Aşkın tarifi olmaz

Çok mutluyum. İyi ki hayatımda diyorum. Onu çok seviyorum. Birçok zorluklarla engel olunmasına rağmen, her zorluğa beraber göğüs gerdik. Hiçbir zaman yılmadık, yılmayacağız da. 'Olur mu?' diye çıktığımız bu yolda istediğimiz her şey oldu.
Masal gibi düğün Sosyal medyada tanışan Emine ve Ahat, dünyaevine girdi: Aşkın tarifi olmaz

İstediklerimiz nasip oldu. Kim, ne istiyorsa, Rabb'im en hayırlısını versin" diye konuştu.
Masal gibi düğün Sosyal medyada tanışan Emine ve Ahat, dünyaevine girdi: Aşkın tarifi olmaz

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Ahat Öztürk ise "Aşkın tarifi olmaz. Yaşayan bilir. Allah herkese bu mutluluğu yaşatsın" dedi.

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#GÜMÜŞHANE#Düğün#Sosyal Medya

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