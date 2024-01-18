Marx’ı mezarında ters döndüren karar

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BİLİMSEL sosyalizmin kurucusu olan Alman filozof Karl Marx’ın da mezarının yer aldığı Londra’daki tarihi Highgate mezarlığında, yeni alanların satışa çıkarılması kararı verildi. Yerli ve yabancı pek çok turistin uğrak noktaları arasında gösterilen mezarlıkta yeni mezar yerlerinin fiyatının yaklaşık 25 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon TL) olacağı belirtildi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda fiyatın hiç de ‘marksist’ olmadığı ve ünlü filozofun mezarında ters dönebileceği dile getirildi. Öldükten sonra Marx’ın yanındaki bir mezara gömülmek isteyen bir komünistin bu rakamı ödeyip ödemeyeceği merak konusu olurken, The Guardian’dan Zoe Williams, dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen ABD’li işinsanı Elon Musk’un Marx’ın yeni komşusu olmak isteyebileceğini yazdı.

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Tartışmalarla ilgili açıklama yapan Highgate Mezarlığı Dostları Vakfı’nın genel müdürü Ian Dungavell, mezarlığın ‘yaşayan’ bir cazibe merkezi olması için yeni cenazelere yer verilmesinin önemli olduğunun altını çizdi. Aynı mezarlık, 2015 yılında da gündeme gelmiş, ziyaretçilerden 4 sterlin giriş ücreti alınması, Marx’ın öğretileri üzerinden tartışmalara neden olmuştu.

‘KAPİTALİST BİR VANDALLIK’

Bu durumu Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan’a sorduk. Okuyan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Hiç şaşırtıcı değil ama bir komünist olarak üzüldüm. Her şeyi paraya çevirmeye çalışan bir anlayış. Marx’ın da Che Guevera’nın da ismi etrafında para kazanmaya çalışanlar çok oldu. Daha önce Neo Naziler saldırmıştı o mezarlığa, vandallıklar yaptılar. Şimdi bu da başka bir vandallık. Kapitalist bir vandallık. İnsana dair bütün kıymetleri metalaştırıyorlar. Marx falan dinlemezler. Her şeyi para olarak görüyorlar. Son dönemde Marx’ın mezarında dönmesi için yeterince yanlışlar oldu zaten. Ama fikirleri ayakta. Gün gelecek bütün bu kirleri temizleyeceğiz. Sadece Marx’ı ve fikirlerini değil bütün değerleri asıl sahipleri olan topluma ait hale getireceğiz.”

Kemal Okuyan