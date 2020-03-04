Mart'ta hangi balıklar yenir? Mart ayında yenilmesi gereken balıklar

Av sezonu yasağına kısa bir süre kala balık tüketimi de artmaya devam ediyor. Bu ay yenilmesi önerilen balıkların neler olduklarını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Mart ayında yenilmesi gereken balıklar hakkında ayrıntılar...

Mart ayında gümüş, izmarit, mezgit, kalkan, mersin, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın balıkları lezzetli ve bol bulunan balıklardır. Özellikle kalkan, levrek ve kefal mart ayında hem bol hem de çok lezzetlidir. Martta uskumru çiroz olmaya başlamıştır.

BALIĞIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde pek çok balık türü denizlerde bulunmaktadır. Doktorlar haftada iki kere balık yenilmesini tavsiye etse bile ülkemizde balık tüketimi oldukça az. İşte, balığın bilinen faydaları...

Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminlerinin yanında mineraller bakımından da zengin olan balıklar; çinko, selenyum ve iyot gibi vücut için gerekli olan mineralleri de barındırmakta. İçerisinde bu kadar çok vitamin ve mineral bulunduran bu canlıların vücut üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. En bilindik özellikleri arasında; Sağlıklı diş etlerinin oluşmasına yardımcı olur. Saçların daha sağlıklı ve dayanıklı uzamasına yardımcı olur.

Depresyon belirtilerini hafifledir. Kalp krizinin önlenmesinde önemli rol oynar. Metabolizmayı ve beyni güçlendirir.