Mart kapıdan baktıracak! Kar geri dönüyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, yarın kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, pazartesiye kadar yurtta kalacak. AKOM tarafından yayımlanan uyarıya göre İstanbul’da perşembe günü metrekareye 3 ila 10 kilogram kar yağışı beklenirken pazar gününe kadar yağış kuvvetini artırarak devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar bekleniyor. Uzmanlara göre, mart karı ocaktaki kar yağışından fazla olabilir. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında AKOM’da karla mücadele hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıya Yerlikaya’nın yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, AFAD, AKOM, İtfaiye ve Kızılay temsilcileri katıldı. Bu toplantının ardından Valilik ile İBB yetkililerinin katıldığı ve hazırlıkların üzerinden geçildiği bir toplantı daha gerçekleştirildi.

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ORTAK KOORDİNASYON

Her iki toplantıda İstanbul’daki tüm kurumların ortak koordinasyon ve birlikte mücadele etmesi kararı alındı.

Planlanan yol haritasına göre, İBB, çarşamba sabahından itibaren alarm durumuna geçecek. Yollarda 2 bin araç, iş makinesi ve 9 bin 500 personel görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri 465 noktada müdahaleye hazır bekleyecek. Stokta 220 bin ton tuz ve 1290 ton solüsyon hazır tutulacak.

Toplu ulaşımın da kesintisiz sürmesi planlanıyor. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00’ye kadar çalışacak. Deniz ulaşımında Kadıköy-Karaköy ve Beşiktaş-Üsküdar gibi ana hatlardaki seferler gece yarısına kadar devam edecek. İETT otobüsleri ise normal seferlerini sürdürecek. Mobil büfeler ile yollarda ve iskelelerde vatandaşlar için sıcak çorba, su servisi yapılacak.

EKSİ 8’İ HİSSEDECEĞİZ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de beklenen kar yağışıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Kar yağışı 5 gün aralıklarla sürecek ancak cumartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı bekliyoruz. 24-25 Ocak’taki tablodan daha soğuk olacağını da vurgulamak gerekir. Gece hissedilen sıcaklık eksi 6-8 olacak. Cumartesi İstanbul’un merkez ilçelerinde bile 30 santimetrelik kar örtüsü olabilir. Yükseklerde kar yarım metreyi geçebilir.”

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'BU SENE DURUM DEĞİŞTİ'

İstanbul’un kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar görülebileceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Şube Müdürü Yüksel Yağan, “Ayrıca güney kesimlerinde yani Marmara denizine bakan taraflarda da kuvvetli kar yağışları görülebilir. Yoğun kar 20 cm üzeri, kuvvetli kar da 10-20 cm arası. Biz bu şekilde sınıflandırıyoruz. Ülkemizde mart çok karlı geçmez. Ancak martın ilk yarısında genellikle şubattan kalan soğuk sistemler kuzey kesimlerde etkili olur, 40’ıncı enlemin kuzeyleri. Ancak bu sene biraz değişik bir durum oldu, tüm yurt etkileniyor bu sene. Arada sırada orta enlem siklonları yurdu etkileyebiliyor. Şu anda da bir orta enlemin siklonunun etkisi altındayız. Vatandaşlar bizim uyarılarımızı sıkı şekilde takip etsin” dedi.

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MART AYI ORTALAMASI 8 DERECE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul’da mart ayı ortalama sıcaklığı 8 derece. En yüksek ortalama sıcaklık 11.7, en düşük ortalama sıcaklık ise 5.2 derece. İstanbul’da mart ayında ölçülen en yüksek sıcaklık 26.8 dereceyle 26 Mart 2001’de kaydedildi. İstanbul’da ölçülen en düşük mart ayı sıcaklığı ise eksi 5.6 dereceyle 6 Mart 1987’de kaydedildi. 1950-2021 tarihleri arasında, mart ayında İstanbul şehir içinde görülen en yüksek kar kalınlığı ise 9 Mart 1987’de 41 santimetre olarak ölçüldü.