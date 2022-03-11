Mart beyazı: İstanbul lapa lapa...

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İstanbul’a yağması beklenen kar yağışı dün sabahın erken saatlerinde tüm şehirde etkisini gösterdi. Beylikdüzü ve Silivri’ye düşen ilk kar taneleri ilerleyen saatlerde Anadolu yakasını da beyaza bürüdü. Taksim’de ise soğuk nedeniyle meydanın bazı bölgeleri buz tuttu. İstanbul’un ara sokaklarında kartpostallık görüntüler oluştu.

Üsküdar sahilde rüzgâr ve karın etkisiyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Üsküdar’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, binaların çatıları ile Çamlıca Tepesi’ni beyaza bürüdü. Çocuklarıyla gelen aileler kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Soğuktan en çok etkilenenler meydandaki simit ve kestane satıcıları oldu. Tezgâh sahipleri üşümemek için küçük ateşler yaktı. Taksim’de simit satan Veysi Güllü “Geçen ay çok kar yağmıştı. Günlerce tezgâh açmadık. İşlerimiz çok düşmüştü. Bu sefer o kadar yağar mı bilmiyorum. Umarım çok yağmaz” dedi.

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TIR GİRİŞİ DURDURULDU

Sabahın erken saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, TEM Otoyolu Mahmutbey’de trafiğe neden oldu. Mahmutbey Edirne istikametinde araç trafiği yan yol üzerine verildi.

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait kar küreme araçları zaman zaman tuzlama yaptı. Kavacık’ta da lapa lapa yağan kar yağışı ile üst geçitleri ve yol kenarları beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle sorun yaşanmaması için Anadolu ve Trakya yönlerinden İstanbul’a TIR ve kamyonların girişi, dün saat 04.00’ten itibaren yasaklandı. Dün saat 10.00 sıralarına kadar TEM yolu Şekerpınar gişelerinden itibaren 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu.

MOTOSİKLET VE SCOOTER YASAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Cumartesi (bu akşam) saat 18.00 ile pazar (yarın) sabah saat 06.00’ya kadar sıkıntılı bir durum gözüküyor, onun içinde tedbirlerimiz aldık” diye konuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da asgari seviyede personel bulundurması şartıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin bugün de idari izinli sayılacağını açıkladı. Vali Yerlikaya, motosiklet ve scooter’lara da trafiğe çıkma yasağı getirdiklerini duyurdu. (İSTİHBARAT SERVİSİ)

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KAR DAYANIŞMASI

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle okullar iki gün tatil edildi. Emniyet, ulaşım gibi birimler haricinde devlet memurları idari izinli sayıldı. İstanbullular da özel araçlarıyla trafiğe çıkmayınca İstanbul kar yağışının ilk gününü sakin geçirdi. İstanbul’da trafik gün boyu yüzde 30 seviyelerini aşmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koordineli bir çalışma içinde olduklarını söyleyerek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbullulara teşekkür etti. İmamoğlu, “9 bin 500 personel karla mücadele için sahada. 75 bin kumanya, çorba ve su dağıtımı yaptık. 600 evsiz vatandaşı konuk ediyoruz” dedi. İmamoğlu, metro hatlarının gece 02.00’ye, vapurların da gece 24.00’e kadar hizmet vereceğini söyledi. (Fatma AKSU / İSTANBUL)

UÇUŞLAR DEVAM

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İstanbul’da dün sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle, seferlerin yüzde 30 azaltıldığı İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar, aksamadan devam etti. Uçuş öncesi buzlanmayı önlemek için uçaklara, ‘de-icing’ ve ‘anti-icing” adı verilen buz çözücü işlem yapılıyor. Olumsuz hava koşullarını göz önünde bulunduran hava yolu şirketleri önceki günden itibaren uçuş kısıtlamasına gitmiş, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapılması planlanan toplam 486 sefer karşılıklı olarak iptal edilmişti. İstanbul Havalimanı’nda görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yoğun kar nedeniyle YHT seferleri de artırıldı.

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-1’DE DENİZ KEYFİ

İstanbul’da karın tadını farklı yöntemlerle çıkaranlar da vardı. 55 yaşındaki Ramazan Değer, Üsküdar Salacak sahilinden -1 derecede denize girdi. Her sabah işe gitmeden önce aynı noktadan denize girdiğini söyleyen Değer, kar ve soğuğa rağmen uzun süre denizde kaldı. Çevredeki vatandaşlar ise şaşkınlıkla Değer’i izledi. Acıbadem’de bir veterinerlik kliniğinde çalıştığını söyleyen Ramazan Değer “15 yıldır asistan olarak çalışıyorum. Levent’te yaşıyorum. Her sabah işe giderken mutlaka Üsküdar sahilde denize girerim. Sonrasında işe giderim. Bu benim için sabah sporu. Bu soğuklar beni etkilemiyor. Aksine kendimi daha zinde hissediyorum” dedi.

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AFAD’DAN 38 İLE UYARI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada 38 ilin olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıldığı belirtildi. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Konya, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Isparta, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van, Şırnak, Edirne, Bilecik ve Hakkâri olmak üzere toplam 38 ilin yaşanabilecek meteorolojik risk nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıldığı aktarıldı.