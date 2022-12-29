Mars’a insanlı gezi olabilir

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Profesör Yıldız, çalıştığı teknolojilerle dünya çapında enerji verimliliğini artırarak iklim ve enerji krizlerine karşı ürettiği çözümlerle öne çıkıyor.

GENÇ NESİLE İLHAM KAYNAĞI OLSUN

Törende konuşan Prof. Dr. Bilge Yıldız, Türkiye’den aldığı bu ilk ödülün ülkedeki genç nesile ilham kaynağı olmasını istediğini belirterek, “Çalışmalarımızdan biri atmosferdeki karbondioksit seviyesini düşürürken aynı anda karbondioksiti faydalı kimyasal ürünlere ve malzemelere dönüştürmeye yönelik. Bu teknoloji başarıyla gerçekleşirse Mars’a insanlı geziler düzenlenebilir” diye konuştu.

KADINLAR BELİRLEYİCİ

Madalya Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Umran İnan da “Prof. Dr. Bilge Yıldız’ın ışığında, kadınların toplumumuzdaki önemli yerlerini, belirleyici katkılarını ve potansiyelini bir kez daha idrak edelim isterim” dedi.