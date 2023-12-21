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Marmaris ve Datça'da Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği kaçak göçmenler kurtarıldı

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#MUĞLA#Marmaris#Kaçak Göçmen
Marmaris ve Datçada Yunanistanın Türk kara sularına geri ittiği kaçak göçmenler kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 13:09

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 106 kaçak göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında ise 89 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Aralık'ta saat 03.00'te Marmaris açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 08.15 ve 10.20'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Aralık'ta saat 06.00, 09.10 ve 17.45'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 89 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisini yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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#MUĞLA#Marmaris#Kaçak Göçmen

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