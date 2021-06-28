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AA
Haber Giriş: 28.06.2021 - 21:12 | Son Güncelleme:

Marmaris açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Marmaris açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bottaki 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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