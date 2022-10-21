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Marmaray'ın Yenikapı İstasyonunda raylara atladı

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#Marmaray#Yenikapı#İntihar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 16:20

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda M.Ç. adlı bir kişi kendini raylara atarak intihar etti.

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Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda bugün saat 13.30 sıralarında 30 yaşlarında M.Ç. isimli bir kişi perona yaklaşan Marmaray'ın önüne atladı. Durumu fark eden makinist aracı hemen durdurarak ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri istasyonda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından intihar eden kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan intihar nedeniyle Marmaray seferleri tek hat üzerinden devam ediyor.

 

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#Marmaray#Yenikapı#İntihar

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