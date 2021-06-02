Marmara’yı kurtarma planı

Bakan Kurum, deniz salyasının nasıl oluştuğu, sorunun çözümü için atılacak adımların ele alınması için pazar günü Marmara Bölgesi’ndeki belediye başkanlarıyla bir araya geleceklerini kaydetti. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanı sıra ilgili tarafları davet ettiklerini ifade eden Kurum, “Sorunun tüm yönleriyle ele alınması için hiç vakit kaybetmeden, tarafları dinleyerek bir Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı hazırlayacağız. Yapılacak iş belli. Kirliliğe sebep olan noktalara anında müdahale edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı derelerle ilgili, DSİ sulama kanallarıyla ilgili bir çalışma yapacak. Hem belediyelerle hem taraflarla koordinasyon halinde bu işi sürdüreceğiz” dedi.

Kurum, Twitter’dan yaptığı açıklamada ise “300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi’nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetliyoruz” dedi.

SORUNU ELE ALACAKLAR

Marmara Denizi’nde Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri başlıklı çalıştaya bakanlık yetkililerinin yanı sıra, belediye başkanları, akademisyenler ve uzmanlar katılacak. Çalıştayda Marmara Denizi’nin mevcut çevresel durumu ve müsilajın deniz ekosistemine etkileri, kentsel atıksu yükü ve projeksiyonlar, su ürünleri ve turizm başta olmak üzere sektörel etkileri, tarımsal kirlilik ve gemilerden kaynaklı kirlilik konuları tüm yönleriyle ele alınacak.

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