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Marmaray'da kavga! 'Bak seni var ya bıçaklarım'

#İstanbul#Marmaray #Kavga
Marmarayda kavga Bak seni var ya bıçaklarım

Gebze - Halkalı hattında yolcu taşıyan Marmaray treni Pendik durağına geldiğinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga eden yolculardan birinin diğerine “Bak seni var ya bıçaklarım” diye tehditler savurduğu görüldü. Kavga yolcuların müdahalesiyle güçlükle yatıştırılabildi.

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Olay, sabah saatlerinde Marmaray'da Pendik İstasyonu'nda bulunan trende meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze- Halkalı hattında yolculuk yapan 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 2 yolcu arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Marmarayda kavga Bak seni var ya bıçaklarım

Kavga sırasında bir yolcunun diğer yolcuyu tutarak kündeye getirmesi güreş maçlarını aratmazken, yolcular büyük panik yaşadı.

Marmarayda kavga Bak seni var ya bıçaklarım

Kavga eden yolculardan birinin diğerine, “Bak seni var ya bıçaklarım” diye tehditler savurduğu görüldü. Kavga yolcuların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Marmarayda kavga Bak seni var ya bıçaklarım

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#İstanbul#Marmaray#Kavga

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