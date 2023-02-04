Marmaray ve Avrasya Tüneli’yle tarih yazdık... ‘Bay bay Kemal var mı böyle eseriniz’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli’de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu’nun açılış törenine katıldı. Erdoğan törende özetle şunları söyledi: “Gençler, arkadaşlarınızı tek tek sandığa götüreceksiniz. 30 yaşından, önce 25’e, sonra 18’e seçme ve seçilme yaşını getiren kim? Biz. Gençlere, ‘Ya parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız’ diyen kimdi? Bu CHP. Biz de dedik? Biz dedik ki, Fatih, 18 yaşında bir çağ kapadı, bir çağ açtı. Onun torunları olarak bizim gençliğimizde evvelallah parlamentoda yerini alır. Ve aldılar.



14 MAYIS DERSİ



İstanbul asla ihmale gelmeyen bir şehirdir. Burası öyle bir yerdir ki, bu şehre aşkla hizmet edenin aşamayacağı hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceği hiçbir sıkıntı olmaz. Biz siyasete başladığımız ilk yıllardan belediye başkanlığı dönemimize, sonrasında sorumluluk üstlendiğimiz her yerde bu anlayışla hareket ettik. İstanbul’u biz yeniden ayağa kaldırdık. Biz gelmeden önce ne vardı İstanbul’da? Çöp, çukur, çamur. CHP bu demek. Bay bay Kemal’e 14 Mayıs’ta dersi vermeye hazır mısınız? Yandaşlarına dersi vermeye hazır mısınız? Ben size inanıyorum, size güveniyorum.



NE YAPTINIZ SÖYLEYİN



Boğaz’ın her iki yakasında yaptığımız devasa yatırımları, yahu denizin altından geçirdiğimiz Marmaray ve Avrasya Tüneli’yle biz bu ülkede tarih yazdık tarih. Fatih karadan kadırgaları yürüttü. Onun torunları olarak biz de Marmara’nın altından raylı sistemi yürüttük. Bay bay Kemal, var mı böyle bir eseriniz? Yanındakiler, var mı böyle eseriniz? Büyük şehirler var elinizde. Bu büyük şehirlerde ne yaptınız ya söyleyin. Şunu yaptık deyin. İstanbul susuz muydu? İstanbul’a suyu 110 kilometreden Istranca Dağları’nı delerek biz getirmedik mi? Kardeşlerim, bu bölgeler susuz değil miydi? Ta Sakarya’dan, aynı şekilde buraya suyu biz getirmedik mi? Biz laf üretmedik, iş ürettik, iş.



SANDIĞA GÖMECEĞİZ



Sizlerden, güya bize karşı aday çıkarmak için kurdukları masanın altından birbirlerini tekmelemekten başka bir şey yapmayan, fırsat bulamayanlara eser ve hizmet siyaseti terbiyenizi bir kez daha sandıkta göstermenizi istiyorum. Hazır mıyız? CHP’nin başındaki zatın büyük bir hevesle sarıldığı biliyorsunuz. Bay Kemal sıfatını terfi ettirdik. Şimdi 14 Mayıs’ta artık adı ne oldu? Bay bay Kemal’e çevireceğinizden şüphe duymuyorum. Unutmayınız, 14 Mayıs’ta sadece CHP’nin başındaki zata, bay bay demekle kalmayacak aynı zamanda tek parti zihniyetinin bu son çırpınışlarını da beraberce sandığa gömeceğiz.”

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MİLLETİMİZİN AFERİNİNE İHTİYACIMIZ VAR

ERDOĞAN konuşmasında ‘Altılı Masa’ya şöyle yüklendi:

“Kendi köhne düzenlerini sürdürmek için vesayetten darbeye, terör örgütlerinden emperyalistlere kadar herkese göz kırpanlar hep olduğu gibi yine karşımızda kol kola girdi. Ne diyor? ‘Batı ne diyecekmiş?’ Ne diyecekmiş? Vay vay vay. Yazıklar olsun. Avrupa’nın aferin demesine bunlar muhtaç. Bizim ise işte karşımdaki milletimin aferin demesine ihtiyacımız var. Bunlar herkese eyvallah ederler. Bir tek değerleriyle, inancıyla, tarihiyle, kültürüyle, ihtiyaçlarıyla, beklentileriyle bu millete dönüp bakmazlar.”

SEN YIKIYORSUN

ERDOĞAN, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na “Ne diyor? Şunu yıkacağız. Bunu yıkacağız. Neyi yıkıyorsun ya? Sen kimsin ya? Sen neyi yıkıyorsun ya? Türkiye’nin yapılanları durduracak, tersine döndürecek bir yıkım ekibine değil, daha büyük eserler yapacak, daha büyük hizmetler getirecek, AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’na ihtiyacı var” diye seslendi.

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AYDOS KALESİ VE SULTAN KORUSU

İstanbul’un fethinin başladığı nokta olarak kabul edilen, konumu ve mimarisi ile ilgi çeken Doğu Roma eseri Aydos Kalesi, 12 yıl süren restorasyonun ardından dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Kazılarda 13-14’üncü yüzyıla ait kalıntılara rastlanılan kale, artık yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak. Sultan Korusu da başta Sultanbeylililer olmak üzere İstanbulluların doğal yaşam alanı olarak gösteriliyor.

ERDOĞAN: TEKNOFEST GENÇLİĞİNİ GÖSTERDİNİZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tematik Kış Kampları Kapanış Programı’na bir videomesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında gençlere, devletlerine güvenmelerini ve büyük bir milletin evladı olduklarını unutmamalarını söyleyerek şöyle devam etti:

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“Yeter ki siz çalışın, üretin, hayal kurun, geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin. Allah’ın izniyle gerisi muhakkak gelecek ve zafer sizlerin olacaktır. Sizleri batıdan devşirdikleri tanımlara ve harflere hapsetmeye çalışanlara inat Teknofest Gençliği’nin nasıl olması gerektiğini gösterdiniz. Tematik kamp ve faaliyet çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin müjdesini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 20 yılda gençlerimizle omuz omuza vererek, asıl ülkemizi, tarihinin en büyük başarıyla tanıştırmışsak, inşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da yine siz gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz.”